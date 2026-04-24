ROCK E BOA AÇÃO
Da Ribeira a Lauro de Freitas: Ultra Bomb faz dobradinha neste fim de semana
Single 'Reza' é destaque no setlist da banda que se apresenta sábado no Sesi e domingo no Motoclube Estradeiros
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O cenário do rock baiano ferve neste último fim de semana de abril com a "dobradinha" da banda Ultra Bomb. Misturando funk metal, hardcore e ritmos tribais, o quinteto leva a energia do single "Reza" para dois palcos distintos, começando pela capital e encerrando o domingo na Região Metropolitana de Salvador (RMS).
A jornada começa no sábado, 25, na 8ª edição do Grito Rock Fest, sediado no Centro Cultural Sesi Casa Branca, na Ribeira. O evento, tradicional na cena independente, reúne bandas que representam a resistência e a renovação do gênero. Além da Ultra Bomb, o festival conta com Providência Social, Tiro na Rótula, Previsão de Alta e a discotecagem do DJ dos Reis.
No domingo, 26, menos de 24 horas depois, a banda ruma para Lauro de Freitas para uma apresentação com propósito social na sede do Motoclube Estradeiros. O evento é um tributo ao músico Chakau, ex-membro do grupo, e une o som pesado das bandas Estilhaços, Lote7, A Sexta e Espécie Vil à solidariedade: o público é convidado a doar rações e itens de higiene para animais de rua e instituições de abrigo.
Energia no Palco
O vocalista da Ultra Bomb, Tiago Barulho, não esconde a empolgação com a sequência de shows e a oportunidade de conectar a música com causas importantes.
"Vai ser um final de semana de pura catarse! No sábado, o Grito Rock é aquele ambiente de troca visceral que a gente ama, e no domingo, em Lauro, a energia é ainda mais especial pelo tributo ao Chakau e pela causa animal. Estamos chegando com o groove pesado e o coração aberto para fazer dois shows históricos. Preparem o esqueleto, porque a Ultra Bomb vai botar tudo abaixo!", celebra o cantor.
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Com a formação composta por Tiago Barulho (voz), Favila X. (guitarra), Madureira (baixo), Elton Alencar (guitarra) e Rafael Formiga (bateria), a Ultra Bomb segue consolidando seu espaço após o destaque de seus lançamentos em veículos de toda a Bahia e do Nordeste e shows de muita energia e intensidade.
SERVIÇO
8ª edição do Grito Rock Fest
- Dia: Sábado (25/04)
- Onde: Centro Cultural Sesi Casa Branca (Ribeira, Salvador).
- Horário: A partir das 19h.
- Atrações: Ultra Bomb, Providência Social, Tiro na Rótula, Previsão de Alta e DJ dos Reis.
- Ingresso: R$ 10 (Casadinha).
Tributo a Chakau (Motoclube Estradeiros)
- Dia: Domingo (26/04)
- Onde: Sede do Motoclube Estradeiros (Lauro de Freitas-BA).
- Horário: A partir das 11h.
- Atrações: Ultra Bomb, Estilhaços, Lote7, A Sexta e Espécie Vil.
- Entrada: Gratuita (Pede-se a doação de ração ou itens para abrigo animal).
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