Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ROCK E BOA AÇÃO

Da Ribeira a Lauro de Freitas: Ultra Bomb faz dobradinha neste fim de semana

Single 'Reza' é destaque no setlist da banda que se apresenta sábado no Sesi e domingo no Motoclube Estradeiros

Redação
Por Redação
| Atualizada em

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Da Ribeira a Lauro de Freitas: Ultra Bomb faz dobradinha neste fim de semana
-

O cenário do rock baiano ferve neste último fim de semana de abril com a "dobradinha" da banda Ultra Bomb. Misturando funk metal, hardcore e ritmos tribais, o quinteto leva a energia do single "Reza" para dois palcos distintos, começando pela capital e encerrando o domingo na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

A jornada começa no sábado, 25, na 8ª edição do Grito Rock Fest, sediado no Centro Cultural Sesi Casa Branca, na Ribeira. O evento, tradicional na cena independente, reúne bandas que representam a resistência e a renovação do gênero. Além da Ultra Bomb, o festival conta com Providência Social, Tiro na Rótula, Previsão de Alta e a discotecagem do DJ dos Reis.

Tudo sobre Cultura em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No domingo, 26, menos de 24 horas depois, a banda ruma para Lauro de Freitas para uma apresentação com propósito social na sede do Motoclube Estradeiros. O evento é um tributo ao músico Chakau, ex-membro do grupo, e une o som pesado das bandas Estilhaços, Lote7, A Sexta e Espécie Vil à solidariedade: o público é convidado a doar rações e itens de higiene para animais de rua e instituições de abrigo.

Energia no Palco

O vocalista da Ultra Bomb, Tiago Barulho, não esconde a empolgação com a sequência de shows e a oportunidade de conectar a música com causas importantes.

"Vai ser um final de semana de pura catarse! No sábado, o Grito Rock é aquele ambiente de troca visceral que a gente ama, e no domingo, em Lauro, a energia é ainda mais especial pelo tributo ao Chakau e pela causa animal. Estamos chegando com o groove pesado e o coração aberto para fazer dois shows históricos. Preparem o esqueleto, porque a Ultra Bomb vai botar tudo abaixo!", celebra o cantor.

Leia Também:

Olodum confirma show no Rock in Rio e planos para 2026
Cidade Negra de volta à Bahia: o que esperar do show na Arena A TARDE
Astro Rock Bahia reúne MAEV, Irmão Carlos Psicofunk e Arr8w na Pituba

Com a formação composta por Tiago Barulho (voz), Favila X. (guitarra), Madureira (baixo), Elton Alencar (guitarra) e Rafael Formiga (bateria), a Ultra Bomb segue consolidando seu espaço após o destaque de seus lançamentos em veículos de toda a Bahia e do Nordeste e shows de muita energia e intensidade.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Ultra Bomb (@ultrabomboficial)

SERVIÇO

8ª edição do Grito Rock Fest

  • Dia: Sábado (25/04)
  • Onde: Centro Cultural Sesi Casa Branca (Ribeira, Salvador).
  • Horário: A partir das 19h.
  • Atrações: Ultra Bomb, Providência Social, Tiro na Rótula, Previsão de Alta e DJ dos Reis.
  • Ingresso: R$ 10 (Casadinha).

Tributo a Chakau (Motoclube Estradeiros)

  • Dia: Domingo (26/04)
  • Onde: Sede do Motoclube Estradeiros (Lauro de Freitas-BA).
  • Horário: A partir das 11h.
  • Atrações: Ultra Bomb, Estilhaços, Lote7, A Sexta e Espécie Vil.
  • Entrada: Gratuita (Pede-se a doação de ração ou itens para abrigo animal).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Motoclube Reza rock sesi

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

Play

Cultura afro ganha destaque com Zebrinha na Bienal Sesc de Dança

Play

É possível tocar em meteoritos na Bahia! Saiba onde viver experiência única

Play

Salvador ganha novo espaço para grandes eventos com a inauguração da ARENA A TARDE

x