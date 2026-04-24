Da Ribeira a Lauro de Freitas: Ultra Bomb faz dobradinha neste fim de semana

- Foto: Diana Couto/Divulgação

O cenário do rock baiano ferve neste último fim de semana de abril com a "dobradinha" da banda Ultra Bomb. Misturando funk metal, hardcore e ritmos tribais, o quinteto leva a energia do single "Reza" para dois palcos distintos, começando pela capital e encerrando o domingo na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

A jornada começa no sábado, 25, na 8ª edição do Grito Rock Fest, sediado no Centro Cultural Sesi Casa Branca, na Ribeira. O evento, tradicional na cena independente, reúne bandas que representam a resistência e a renovação do gênero. Além da Ultra Bomb, o festival conta com Providência Social, Tiro na Rótula, Previsão de Alta e a discotecagem do DJ dos Reis.

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No domingo, 26, menos de 24 horas depois, a banda ruma para Lauro de Freitas para uma apresentação com propósito social na sede do Motoclube Estradeiros. O evento é um tributo ao músico Chakau, ex-membro do grupo, e une o som pesado das bandas Estilhaços, Lote7, A Sexta e Espécie Vil à solidariedade: o público é convidado a doar rações e itens de higiene para animais de rua e instituições de abrigo.

Energia no Palco

O vocalista da Ultra Bomb, Tiago Barulho, não esconde a empolgação com a sequência de shows e a oportunidade de conectar a música com causas importantes.

"Vai ser um final de semana de pura catarse! No sábado, o Grito Rock é aquele ambiente de troca visceral que a gente ama, e no domingo, em Lauro, a energia é ainda mais especial pelo tributo ao Chakau e pela causa animal. Estamos chegando com o groove pesado e o coração aberto para fazer dois shows históricos. Preparem o esqueleto, porque a Ultra Bomb vai botar tudo abaixo!", celebra o cantor.

Com a formação composta por Tiago Barulho (voz), Favila X. (guitarra), Madureira (baixo), Elton Alencar (guitarra) e Rafael Formiga (bateria), a Ultra Bomb segue consolidando seu espaço após o destaque de seus lançamentos em veículos de toda a Bahia e do Nordeste e shows de muita energia e intensidade.

SERVIÇO

8ª edição do Grito Rock Fest

Dia : Sábado (25/04)

: Sábado (25/04) Onde : Centro Cultural Sesi Casa Branca (Ribeira, Salvador).

: Centro Cultural Sesi Casa Branca (Ribeira, Salvador). Horário : A partir das 19h.

: A partir das 19h. Atrações : Ultra Bomb, Providência Social, Tiro na Rótula, Previsão de Alta e DJ dos Reis.

: Ultra Bomb, Providência Social, Tiro na Rótula, Previsão de Alta e DJ dos Reis. Ingresso : R$ 10 (Casadinha).

Tributo a Chakau (Motoclube Estradeiros)