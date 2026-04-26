Olodum anuncia saída de cantor famoso: "Decisão do artista"

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Narcizinho no Olodum - Foto: Antonio Carvalho/Divulgação/Olodum

O Olodum anunciou, na manhã deste domingo, 26, a saída do cantor e compositor Narcizinho Santos do grupo. Segundo o comunicado, veiculado através das redes sociais, a decisão partiu do artista.

"A decisão foi estabelecida em comum acordo entre a diretoria da instituição e o mesmo, respeitando a decisão do artista, que agora se volta para o desenvolvimento de seus projetos pessoais e carreira solo. Expressamos nosso profundo agradecimento pelo talento e pela dedicação de Narcizinho durante o tempo em que compartilhamos os palcos e desejamos muito sucesso em seus novos caminhos", disse o texto.

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Veja o comunicado oficial:

Último show acontecerá neste domingo

O anúncio pegou os fãs de surpresa, sobretudo porque neste domingo, 26, acontecerá um show especial em comemoração aos 47 anos do grupo.

Aberta ao público, a festa acontece a partir das 15h, no Largo do Pelourinho e agora, marcará também, a despedida de Narcizinho.

"A despedida vai ser daquele jeito", garantiu o grupo.

Trajetória de Narcizinho no Olodum

Querido pelos fãs do Olodum, Narcizinho tem uma longa trajetória no grupo. Ele ingressou na banda em 2009, onde permaneceu até julho de 2021.

Na época, a decisão da saída aconteceu porque ele decidiu se dedicar à carreira solo como artista gospel. No entanto, em dezembro do mesmo ano voltou a cantar samba-reggae, criando a banda Narcizinho & Os Afros.

Em 2023, ele voltou a participar de apresentações do Olodum como convidado, e em janeiro de 2024, retornou oficialmente para o grupo, com um show emblemático para os fãs.