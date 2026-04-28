PRONUNCIAMENTO
Shakira rompe o silêncio após morte de operário em montagem de palco no Rio
Operário morreu no último domingo, 26
Shakira rompeu o silêncio após a morte do operário Gabriel de Jesus Firmino, de 28 anos, durante a montagem do palco para o show da cantora na Praia de Copacabana, no Rio. A apresentação acontece no próximo sábado, 28.
Segundo a organização, ela foi informada do ocorrido e acompanha os desdobramentos. A artista, que vinha publicando com frequência mensagens sobre o show para os fãs, desde ontem mantém respeitoso silêncio nas redes.
Uma nota divulgada pela produtora BonusTrack diz que “Shakira entrou em contato com a organização assim que soube do ocorrido e tem mantido contato constante com nossa equipe, acompanhando de perto os desdobramentos”.
Ela está muito profundamente comovida com o que aconteceu e também foca sua energia nesse amparo aos familiares.
Ao longo do fim semana, a cantora colombiana vinha publicando mensagens relacionadas ao show em suas redes, entre enquetes para os fãs escolherem parte do repertório e mandando recados com leque nas cores do Brasil.
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Relembre o caso
Natural de Magé, na Baixada Fluminense, Gabriel trabalhava como serralheiro e atuava há mais de três anos na MG Coutinho Serviços Cenográficos, empresa terceirizada contratada para a instalação dos elevadores que integrarão a estrutura do evento. Ele deixou a mulher, de 26 anos, e dois filhos, um menino e uma menina.
O acidente aconteceu na tarde do último domingo, 26, enquanto o operário realizava um trabalho de soldagem em uma das estruturas elevatórias do palco.
Investigações preliminares apontam que ele estava posicionado entre dois elevadores quando um deles foi acionado. A movimentação fez com que a estrutura metálica o prensasse contra a plataforma do equipamento ao lado.
Gabriel chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, mas não resistiu aos ferimentos.
A 12ª DP (Copacabana) realizou, na manhã de segunda-feira, 27, uma nova perícia no local para esclarecer as causas e circunstâncias do acidente. Durante cerca de uma hora, a montagem da estrutura ficou suspensa.
Os investigadores buscam determinar se houve falha operacional, negligência ou descumprimento de normas de segurança.
A Polícia Civil apura se o caso será tratado como acidente de trabalho ou homicídio culposo. A investigação também pretende identificar eventuais responsabilidades entre as empresas envolvidas na montagem da estrutura.
Após a perícia, o local foi desinterditado e a montagem do palco foi retomada. A organização afirmou que a estrutura será a maior já utilizada no projeto ‘Todo Mundo no Rio’, com 1,5 mil metros quadrados — quase o dobro do palco montado para o show de Madonna em 2024.
Até o momento, apenas um produtor executivo da BonusTrack prestou depoimento. Testemunhas oculares e representantes da MG Coutinho Serviços Cenográficos ainda serão ouvidos.
O laudo do Instituto Médico Legal também será peça central para a conclusão das investigações.
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