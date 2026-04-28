ANIVERSÁRIO DO LEÃO
Vitória promove show de Xanddy Harmonia em celebração de 127 anos
Evento será realizado no dia 17 de maio, no Barradão
O Esporte Clube Vitória completa 127 anos no próximo dia 13 de maio, e fará uma grande comemoração. O clube promoverá uma grande festa no dia 17 de maio, a partir das 14h, no estacionamento do Estádio Manoel Barradas, o Barradão.
A principal atração é o cantor e torcedor rubro-negro Xanddy Harmonia. De acordo com o Leão, a programação conta ainda com uma atração de abertura que será anunciada nos próximos dias.
Além de música, entretenimento, área kids e distribuição de brindes, o evento também contará com a transmissão ao vivo do jogo entre Red Bull Bragantino e Vitória, às 18h30, pelo Brasileirão.
Ainda segundo o clube, a celebração foi planejada para "fortalecer ainda mais o vínculo e o sentimento de pertencimento entre o clube e torcida, criando um ambiente onde cada rubro-negro se sinta parte da história do Vitória".
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Venda de ingressos
Os ingressos terão venda limitada e já estão disponíveis para os sócios Sou Mais Vitória e também para público geral no site Ingresso SA.
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