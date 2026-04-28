Vitória promove show de Xanddy Harmonia em celebração de 127 anos

O Esporte Clube Vitória completa 127 anos no próximo dia 13 de maio, e fará uma grande comemoração. O clube promoverá uma grande festa no dia 17 de maio, a partir das 14h, no estacionamento do Estádio Manoel Barradas, o Barradão.

A principal atração é o cantor e torcedor rubro-negro Xanddy Harmonia. De acordo com o Leão, a programação conta ainda com uma atração de abertura que será anunciada nos próximos dias.

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Além de música, entretenimento, área kids e distribuição de brindes, o evento também contará com a transmissão ao vivo do jogo entre Red Bull Bragantino e Vitória, às 18h30, pelo Brasileirão.

Ainda segundo o clube, a celebração foi planejada para "fortalecer ainda mais o vínculo e o sentimento de pertencimento entre o clube e torcida, criando um ambiente onde cada rubro-negro se sinta parte da história do Vitória".

Venda de ingressos

Os ingressos terão venda limitada e já estão disponíveis para os sócios Sou Mais Vitória e também para público geral no site Ingresso SA.