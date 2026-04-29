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“Diabo invisível” nas músicas: pastora polemiza com alerta a evangélicos

A pastora também é filha da cantora Baby do Brasil

Franciely Gomes
Por

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A pastora fez um alerta para os fiéis
A pastora fez um alerta para os fiéis - Foto: Instagram | Magnific

Sarah Sheeva causou polêmica nas redes sociais nesta terça-feira, 28. A pastora fez um post em seu perfil do Instagram criticando os evangélicos que escutam canções não-religiosas, incluindo as instrumentais, sem letras.

Filha da cantora Baby do Brasil, ela alegou que as canções eram usadas pelo diabo como forma de encantamento, para afastar as pessoas de Deus, e por isso devem ser evitadas.

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“O maior problema de um cristão ouvir música do mundo não é a letra. É algo invisível, que você não percebe. As ondas sonoras entram dentro do teu espírito e da tua alma. E a letra? A letra é algo que você discerne com a mente”, disse ela.

“O diabo, antes de ser diabo, era chefe da música do Céu. Quando o diabo caiu, Deus não tirou dele o poder de fazer música. Mas a música dele agora não ministra mais da fonte do Céu. Agora ele está no inferno, e a música dele sobe do inferno para perturbar as pessoas e causar-lhes vontades erradas”, explicou.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Sarah Sheeva (@sarahsheeva)

Drogas e depressão

Em seu relato, a pastora também alegou que consumir músicas mundanas influencia as pessoas a usarem drogas e entrarem em depressão, devido às melodias e letras subentendidas.

“O diabo seria muito burro se deixasse na letra algo muito claro, que te fizesse perceber que aquela onda sonora está liberando algo maligno e negativoEle se disfarça através de uma letra bonita, romântica e poética”.

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“Mas o que entra no teu espírito e na tua alma te traz depressão, tristeza, sofrimento, vontade de morrer, às vezes vontade de fumar, às vezes vontade de usar droga e de coisas piores”, completou.

Por fim, ela pediu aos seguidores para alertarem outros fiéis. “É muito importante que você compartilhe esse vídeo, principalmente com quem acha que, por exemplo, ouvir música clássica 'não dá nada'”.

“Mozart, Beethoven, eles acham que não vai ter problema nenhum. O som é a primeira arte e a primeira forma de criação usada pelo próprio Deus. Não subestime o som”, concluiu.

Cantores evangélicos

Vale lembrar que existem alguns cantores que se autodeclaram evangélicos, porém não cantam canções religiosas. Eles passeiam por ritmos como axé, forró, sertanejo e funk.

Confira a lista completa:

  • Claudia Leitte
  • Baby do Brasil
  • Joelma
  • Simone Mendes
  • Nego do Borel
  • Xanddy Harmonia
  • César Menotti

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Tags:

Baby do Brasil evangélica pastora

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