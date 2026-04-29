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Shows gratuitos agitam Pelourinho no feriadão; veja programação completa
Nelson Rufino lidera programação especial do Dia do Trabalhador
O Pelourinho será palco de uma intensa programação cultural durante o feriadão do Dia do Trabalhador, entre os dias 1º e 3 de maio, com apresentações musicais, oficina de capoeira e gravação de DVD.
Na sexta-feira, 1º, a partir das 14h, o encontro conta com participações de Batifun, Eduardinho FM, Samba de Farofa, Rogério Bambeia e Aloísio Menezes, com acesso mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.
Ainda na sexta-feira, o Largo Tereza Batista recebe o show “2 Baianos – Juan e Ravena”, com participação do Samba do Pretinho, às 19h, com entrada gratuita. Já na Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba, Juliano Nunes e Priscila Miller se apresentam às 20h, também com acesso livre ao público.
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No sábado, 2, o Largo Tereza Batista inicia a programação às 9h30 com oficina de capoeira conduzida por Mestre Biriba, e à noite, às 19h, recebe o show de Val Macambira dentro dos ensaios de forró. Encerrando o fim de semana, no domingo, 3, a Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba sedia, a partir das 15h, a gravação do DVD do projeto Raízes, com apresentações de Lu Costa, Patrulha do Samba e Alex Maxx.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO PELOURINHO:
De 1º a 3 de maio
SEXTA-FEIRA (01/05)
- LARGO TEREZA BATISTA
Atração: 2 Baianos - Juan e Ravena
Show com Samba do Pretinho como convidado.
19h
Gratuito
- LARGO QUINCAS BERRO D'ÁGUA
Atração: Nelson Rufino convida o samba da Bahia
Em comemoração ao Dia do Trabalhador, Nelson Rufino reúne Batifun, Eduardinho FM, Samba de Farofa, Rogério Bambeia e Aloísio Menezes.
14h
1 kg de alimento não perecível
- PRAÇA DAS ARTES MESTRE NEGUINHO DO SAMBA
Atração: Juliano Nunes e Priscila Miller
20h
Gratuito
SÁBADO (02/05)
- LARGO TEREZA BATISTA
Atração: Festival Pelourinho Cultural
Oficina de capoeira com Mestre Biriba
9h30
Gratuito
Atração: Ensaios de Forró
Show de Val Macambira
19h
Gratuito
DOMINGO (03/05)
- PRAÇA DAS ARTES MESTRE NEGUINHO DO SAMBA
Atração: Gravação DVD Projeto Raízes
Shows de Lu Costa, Patrulha do Samba, Alex Maxx
15h
Gratuito
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