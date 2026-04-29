Shows gratuitos agitam Pelourinho no feriadão; veja programação completa

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Nelson Rufino é uma das atrações - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

O Pelourinho será palco de uma intensa programação cultural durante o feriadão do Dia do Trabalhador, entre os dias 1º e 3 de maio, com apresentações musicais, oficina de capoeira e gravação de DVD.

Na sexta-feira, 1º, a partir das 14h, o encontro conta com participações de Batifun, Eduardinho FM, Samba de Farofa, Rogério Bambeia e Aloísio Menezes, com acesso mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.

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Ainda na sexta-feira, o Largo Tereza Batista recebe o show “2 Baianos – Juan e Ravena”, com participação do Samba do Pretinho, às 19h, com entrada gratuita. Já na Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba, Juliano Nunes e Priscila Miller se apresentam às 20h, também com acesso livre ao público.

No sábado, 2, o Largo Tereza Batista inicia a programação às 9h30 com oficina de capoeira conduzida por Mestre Biriba, e à noite, às 19h, recebe o show de Val Macambira dentro dos ensaios de forró. Encerrando o fim de semana, no domingo, 3, a Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba sedia, a partir das 15h, a gravação do DVD do projeto Raízes, com apresentações de Lu Costa, Patrulha do Samba e Alex Maxx.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO PELOURINHO:

De 1º a 3 de maio

SEXTA-FEIRA (01/05)

- LARGO TEREZA BATISTA

Atração: 2 Baianos - Juan e Ravena

Show com Samba do Pretinho como convidado.

19h

Gratuito

- LARGO QUINCAS BERRO D'ÁGUA

Atração: Nelson Rufino convida o samba da Bahia

Em comemoração ao Dia do Trabalhador, Nelson Rufino reúne Batifun, Eduardinho FM, Samba de Farofa, Rogério Bambeia e Aloísio Menezes.

14h

1 kg de alimento não perecível

- PRAÇA DAS ARTES MESTRE NEGUINHO DO SAMBA

Atração: Juliano Nunes e Priscila Miller

20h

Gratuito

SÁBADO (02/05)

- LARGO TEREZA BATISTA

Atração: Festival Pelourinho Cultural

Oficina de capoeira com Mestre Biriba

9h30

Gratuito

Atração: Ensaios de Forró

Show de Val Macambira

19h

Gratuito

DOMINGO (03/05)

- PRAÇA DAS ARTES MESTRE NEGUINHO DO SAMBA

Atração: Gravação DVD Projeto Raízes

Shows de Lu Costa, Patrulha do Samba, Alex Maxx

15h

Gratuito