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DIA DO TRABALHADOR

Doação de sangue: Hemoba abre no feriado devido ao estoque crítico

O nível está baixo para os tipos sanguíneos A-, A+, B-, O+ e O-

Luiza Nascimento
Por

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Doação de sangue Hemoba
Doação de sangue Hemoba - Foto: Divulgação/Hemoba

Devido ao estoque crítico de sangue, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) vai funcionar no feriado do Dia do Trabalhador, nesta sexta-feira, 1º, para receber novas doações. O serviço também segue no sábado, 2, no entanto, durante todo o período, o sistema opera em horário especial.

Segundo levantamento da institituição, os estoques em nível crítico para os tipos sanguíneos A-, A+, B-, O+ e O-. O sangue doado é essencial em diversas situações, como no tratamento de lesões graves, câncer e outras doenças, além de ser fundamental em diferentes tipos de cirurgias.

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Veja o funcionamento:

Sexta-feira, 1º - Dia do Trabalhador

No dia do feriado, apenas o Hemocentro Coordenador, localizado na Avenida Vasco da Gama, em Salvador, segue operando até às 16h30. As demais unidades da capital e do interior do estado estarão fechadas.

Sábado, 2

Salvador

Hemocentro Coordenador: 7h30 às 16h30

Posto temporário no Shopping Bela Vista: 9h às 18h

Unidade móvel de coleta (hemóvel), no Salvador Shopping: 8h às 17h.

Interior

Feira de Santana: 7h30 às 12h e das 13h às 16h

Santo Antônio de Jesus: 8h às 11h30 e 13h30 às 16h

Vitória da Conquista: 7h30 às 11h

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Doação de medula óssea

Além da doação de sangue, também é possível realizar o cadastro de medula óssea, que amplia as chances de encontrar doadores compatíveis para transplantes, utilizados no tratamento de doenças que afetam a produção das células sanguíneas e o sistema imunológico, como neoplasias, leucemias e linfomas.

Nos horários comerciais, o cadastro de medula óssea pode ser feito em todos os postos de coleta da Hemoba, na capital e no interior, com a coleta de uma amostra de 5ml de sangue.

Para se tornar um doador, é necessário ter entre 18 e 35 anos de idade, estar em bom estado geral de saúde, não possuir doença infecciosa ou incapacitante e não apresentar doença neoplásica (câncer), hematológica (do sangue) ou do sistema imunológico.

Os dados pessoais e os resultados dos testes serão armazenados no REDOME (Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea), coordenado pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA).

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Unidade móvel

Na próxima semana, a unidade móvel de coleta estará nos seguintes locais:

  • Salvador Shopping: 4 e 5 de maio
  • Faculdade de Direito da UFBA: 6 e 7 de maio, das 8h às 17h. Já nos dias 8 e 9 de maio
  • Supermercado Assaí, em Lauro de Freitas: 8 e 9 de maio das 8h às 16h
  • Shopping Bela Vista: 9h às 18h

Já as unidades fixas atendem nos seguintes horários:

  • Hemocentro Coordenador (sede da Hemoba), de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h30, e aos sábados, das 7h30 às 16h30;
  • Hospital do Subúrbio, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30;
  • Hospital Ana Nery, de terça a sexta-feira, das 7h30 às 12h30;
  • Hospital Roberto Santos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h;
  • Hospital Santo Antônio (OSID), de segunda a sexta-feira, das 7h10 às 11h30 e das 13h às 16h.

Para informações sobre os horários de atendimento das unidades de coleta no interior do estado, acesse: https://www.ba.gov.br/hemoba/onde-doar

Quem pode doar?

Para doar sangue, é necessário seguir as seguintes orientações:

  • Estar em boas condições de saúde
  • Pesar mais de 50 kg e ter entre 16 e 69 anos
  • Menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsável legal
  • Pessoas com mais de 60 anos só podem doar se já tiverem realizado doação anteriormente.
  • No dia da doação, o voluntário não deve estar em jejum nem ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores.
  • É recomendado não fumar por pelo menos duas horas antes do procedimento, ter dormido no mínimo seis horas na noite anterior e evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação.
  • É obrigatória a apresentação de documento oficial com foto, válido em todo o território nacional.

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Tags:

Doação de Sangue Hemoba Saúde

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