IA mapeia espermatozoides raros e gera gravidez histórica; entenda

A inteligência artificial acaba de realizar o que olhos humanos consideravam impossível. Uma tecnologia inspirada no mapeamento de galáxias localizou apenas oito espermatozoides em uma amostra "vazia", permitindo que um casal com diagnóstico de infertilidade gerasse o primeiro embrião biológico via sistema Star.



A ideia do sistema Star (Sperm Track and Recovery) nasceu de uma analogia curiosa em 2020. Zev Williams, diretor do Centro de Fertilidade da Universidade Columbia, percebeu que encontrar um único espermatozoide em um mar de detritos celulares era como identificar uma nova estrela no espaço profundo.



O sistema utiliza chips microfluídicos e robótica para analisar 300 imagens por segundo. Enquanto o fluido passa por canais finos como fios de cabelo, o algoritmo de aprendizado de máquina escaneia cada quadro em tempo real. Ao detectar uma célula viável, um braço robótico a isola em milissegundos.



O caso que mudou a medicina

Samuel, diagnosticado com síndrome de Klinefelter e azoospermia, não produzia espermatozoides detectáveis por métodos convencionais. Após uma cirurgia sem sucesso na localização de gametas, a amostra foi submetida ao Star, que encontrou oito células escondidas.



"O rosto dele foi uma onda de emoção. Ele chorou... por finalmente chegarmos a esse ponto", relatou Penelope, esposa de Samuel, à BBC.



Um único embrião evoluiu até o estágio de blastocisto, resultando na gravidez de Penelope. O bebê, com nascimento previsto para o fim de julho, será o primeiro do mundo gerado com o auxílio direto desta tecnologia.

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Impacto na infertilidade masculina

A azoospermia atinge cerca de 1% dos homens, representando um dos maiores desafios da medicina reprodutiva. Em casos graves, a biópsia testicular pode resultar em amostras com "zero" células aparentes, interrompendo o sonho da paternidade biológica.



A tecnologia Star alcançou 100% de sensibilidade nos testes, o que significa que, se houver um único espermatozoide na amostra, o algoritmo será capaz de encontrá-lo.



Embora especialistas peçam cautela e mais validações clínicas, o sucesso do método sinaliza uma mudança de paradigma: onde a ciência via um diagnóstico definitivo de "não", a inteligência artificial agora consegue enxergar uma possibilidade.