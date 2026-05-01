Adolfo Menezes comenta apoio à sua candidatura ao TCM: "Uma honra"

O deputado estadual Adolfo Menezes (PSD) conseguiu, nesta sexta-feira, 1º, 60 de 63 assinaturas possíveis em apoio a sua candidatura ao Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), na vaga que será aberta no dia 9 de agosto, com a aposentadoria compulsória do presidente da corte, conselheiro Francisco de Souza Andrade Netto.

A última assinatura coletada por Adolfo Menezes foi a do deputado Júnior Nascimento (União), seu adversário político no município de Campo Formoso.

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Segundo Adolfo, o amplo apoio dos outros parlamentares a sua candidatura é “uma honra muito grande, uma coisa inédita, a cinco meses das eleições, ter o apoio praticamente unânime [da Alba]”.

“Para mim é muito gratificante. É uma vida na Assembleia, é a forma de tratar todos, de respeitar a todos, de confiança, de lealdade. Não é só uma qualidade, são várias qualidades”, destacou o parlamentar em conversa com o portal A TARDE.

De acordo com o Regimento Interno da Casa, a indicação para a vaga de conselheiro da Corte de Contas deve ser apresentada contendo assinaturas de, no mínimo, 20% dos parlamentares, ou seja, 13 dos 63 deputados. Além disso, a indicação poderá ser feita por iniciativa da Mesa Diretora ou da Presidência da Casa.

Edital

Publicado na quinta-feira, 28, no Diário Oficial da Assembleia, o edital com as regras da eleição para o TCM, assinado pela presidente da Alba, a deputada Ivana Bastos (PSD), estipula o período de 29 de abril a 4 de maio para que as inscrições sejam realizadas.

A publicação do edital foi feita após parecer elaborado pela Procuradoria-Geral do Legislativo, por meio do procurador-geral Rafael Barretto. O documento explica o processo preparatório de indicação para o cargo vago de conselheiro no TCM.

O texto prevê que, após a vacância no posto, prevista para o dia 9 de agosto, caberá à Assembleia indicar o ocupante da vaga. Conforme destacou o procurador-geral do Legislativo, após a Casa realizar a escolha, o nome será indicado ao governador do estado pela Presidência.