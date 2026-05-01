Ex-senador detona 1º de Maio: "Dia da Vagabundagem"; veja vídeo

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Atos pelo 1º de Maio acontecem em diversas cidades pelo Brasil, nesta sexta-feira, 1º - Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

O ex-senador Roberto Cavalcanti afirmou que o feriado do dia 1º de Maio — celebrado nesta sexta-feira na maior parte do mundo —, conhecido como Dia do Trabalho, deveria ser chamado de “Dia da Vagabundagem”.

A declaração foi dada durante entrevista na quinta-feira, 30, à TV Correio, afiliada da Record na Paraíba, base política dele — Cavalcanti é empresário e dono da emissora.

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"Por incrível que pareça, [o feriado de amanhã é] carimbado de Dia do Trabalho. Não, é o dia da vagabundagem. Porque não é trabalho. Trabalho é você sair de casa de manhã e voltar à noite, tendo cumprido uma missão profissional", afirmou Cavalcanti.

Eu sou absolutamente contrário a esse tipo de feriado Roberto Cavalcanti - Ex-senador pela Paraíba

Menos pausas

Na mesma entrevista, ele disse que, enquanto membro da Casa Alta, apresentou um projeto de lei que passava para as sextas ou segundas-feiras datas comemorativas que caíssem às terças ou quintas-feiras, evitando os chamados "feriadões".

Para ele, o excesso de pausas "atrasam o desenvolvimento".





"Quando passei pelo Senado, fiz um projeto que lamentavelmente não foi acatado, que era exatamente trazer os feriados para as sextas-feiras e segundas-feiras, não dá chance ao 'imprensado'", disse ele.

"Conversando com um amigo empresário minutos atrás, nós comentávamos que estamos sendo sacudidos sucessivamente por feriados. Semana passada, feriado; essa semana, feriado. Então, isso atrasa demais o desenvolvimento, a automação", acrescentou Roberto Cavalcanti.

➡️ Ex-senador diz que feriado de 1º de Maio é o “dia da vagabundagem"



“Sou absolutamente contrário a esse tipo de feriado”, disse ex-senador Roberto Cavalcanti sobre 1º de Maio, o Dia do Trabalhador



Saiba mais na coluna @taciolorran



🤳 TV Correio pic.twitter.com/dPWX8K8jcp — Metrópoles (@Metropoles) April 30, 2026

Quem é Roberto Cavalcanti?

Roberto Cavalcanti Ribeiro é um empresário e ex-político brasileiro, conhecido por ser o proprietário do Sistema Correio de Comunicação na Paraíba.

Empresário e ex-senador Roberto Cavalcanti | Foto: Reprodução/TV Correio-PB

Nascido no Recife em 1946, atuou como senador pela Paraíba, ocupando a vaga como suplente de José Maranhão em diferentes períodos entre 2006 e 2010.

Feriado do Dia do Trabalho

O Dia do Trabalho, comemorado em 1º de maio, tem origem na greve geral iniciada em 1º de maio de 1886, em Chicago, nos Estados Unidos, quando milhares de operários protestaram por jornadas de trabalho de 8 horas, reduzindo as então comuns jornadas de 12 a 17 horas.

O movimento gerou confrontos violentos e prisões, tornando-se um símbolo mundial de luta trabalhista.

Oficializações

Em 1889, a Segunda Internacional Socialista, reunida em Paris, instituiu o 1º de maio como um dia de manifestação internacional pela redução da jornada de trabalho, em homenagem àqueles operários.

No Brasil, a data foi oficializada como feriado nacional em setembro de 1924 pelo presidente Artur Bernardes, após a influência de imigrantes europeus e o fortalecimento do movimento operário.