Dança é reconhecida como trabalho e garante direitos a profissionais

A dança passou a ser reconhecida como linguagem artística, trabalho e atividade econômica, através da Lei 15.396/2026. O texto foi sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quarta-feira, 29, data em que é celebrado o Dia Internacional da Dança.

Com a legislação, a profissão passa a ser regulamentada, possibilitando a definição de regras contratuais, assegurando direitos autorais e conexos. Além disso, a Lei da Dançaprotege a integridade física e moral de artistas e garante matrícula escolar para filhos de agentes em atividade itinerante.

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O projeto esteve em tramitação nos últimos anos e foi aprovado pela Câmara dos Deputados no dia 7 de abril.

“A dança é a linguagem artística mais praticada no país. Um percentual de 67% de municípios têm grupos de danças organizados. Então, com essa lei, nós teremos mais dignidade para o profissional, daquele que vive da dança, que trabalha com a dança, que é um operário da dança e um criador de danças”, comemorou professora Dulce Aquino, membro da Diretoria Colegiada do Fórum Nacional de Dança (FND).

Com origem em 2016 no Senado Federal, de autoria do ex-senador Walter Pinheiro, o Projeto de Lei foi encaminhado à Câmara dos Deputados, onde contou com relatoria da deputada Alice Portugal nas Comissões de Educação e Cultura e da deputada Lídice da Mata nas Comissões de Trabalho e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Foram mais de 10 anos de um longo processo coletivo, sustentado pelos agentes da dança de todo o Brasil, mobilizados por sindicatos, associações e pelo Fórum Nacional de Dança (FND), que há duas décadas atua nesta construção.

Lista de profissionais beneficiados pela lei:

Coreógrafo

bailarino

dançarino

intérprete-criador

diretor de dança

diretor de ensaio

diretor de movimento

dramaturgo

ensaiador de dança

professor de dança

maître de ballet

curador

diretor de espetáculos

crítico de dança.

Além disso, esses profissionais também passam a poder planejar, coordenar e supervisionar trabalhos, planos e projetos e prestar serviços de consultoria na área da dança.

Profissionais precisam de certificado

Outro ponto descrito na Lei são os critérios sobre quem pode exercer a profissão, que agora precisa, obrigatoriamente, de certificação.

Estão aptos a exercer as funções profissionais que possuem:

Diploma de curso superior em dança;

formação técnica reconhecida na forma da lei;

diploma estrangeiro revalidado no Brasil

ou atestado de capacitação profissional emitido por órgãos competentes.

No texto, fica garantido ainda o direito adquirido aos profissionais que já atuam na área na data de publicação da lei, permitindo a continuidade de suas atividades.

Além disso, não será exigida inscrição em conselhos profissionais de outras categorias para o exercício da atividade, evitando sobreposição de regulamentações.