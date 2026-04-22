Evento em Salvador debate impactos da NR1 na saúde mental no trabalho

Evento acontece nesta quarta-feira, 23, no Edifício CEO Salvador Shopping - Foto: Reprodução

Acontece nesta quarta-feira, 23, em Salvador, mais uma edição do INNOVA Conversa - encontro que reúne especialistas para discutir, de forma prática, os impactos da atualização da Norma Regulamentadora nº 1 e os caminhos de adequação das empresas às novas exigências.

A iniciativa integra o circuito anual “Educação pela Arquitetura”, promovido pela INNOVA COLLAB, que desde o início do ano vem fomentando debates sobre o futuro dos ambientes de trabalho e a relação entre espaço, cultura e comportamento organizacional.

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A atualização da NR1 passou a exigir das empresas a gestão dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho, ampliando a atenção do mercado para a saúde mental dos colaboradores - tema que, até então, era tratado de forma periférica em muitas organizações.

Segundo Jussara Prado, CEO da Corporação Innova, a mudança vai além da obrigatoriedade legal.

Jussara Prado é CEO da Corporação Innova, | Foto: Divulgação

“Mais do que uma exigência normativa, a atualização da NR1 reforça uma mudança de paradigma: o cuidado com as pessoas passa a ser parte central da estratégia das organizações”, afirma ela.

Riscos invisíveis, impactos reais

A nova redação da norma amplia o olhar das empresas para fatores que impactam diretamente o bem-estar e o desempenho dos profissionais, como estresse, sobrecarga, insegurança, assédio, burnout e fragilidade nas relações de trabalho.

Esses riscos, muitas vezes silenciosos, têm impacto direto no clima organizacional, na produtividade e na sustentabilidade dos negócios. Diante disso, identificar, prevenir e atuar sobre esses fatores deixa de ser uma escolha e passa a ser uma responsabilidade organizacional.

Ambiente e cultura em foco

O debate também destaca o papel do ambiente de trabalho - tanto físico quanto relacional, na saúde mental das equipes. Aspectos como liderança, comunicação, cultura organizacional, ergonomia, acústica, organização do espaço e sensação de pertencimento influenciam diretamente a segurança psicológica e o engajamento dos colaboradores.

A proposta do encontro é integrar áreas como psicologia, direito do trabalho, gestão de pessoas e arquitetura, buscando soluções práticas e aplicáveis à realidade das empresas.

Da consciência à prática

Com o tema “NR1 na prática: cuidado e risco psicossocial em ambientes de trabalho”, esta edição propõe avançar da reflexão para a aplicação concreta nas organizações. O foco está em responder como transformar a conscientização em processos efetivos e estruturados.

O evento contará com a participação de especialistas como Daniela Facchinetti, Christiane Gurgel, Lílian Farias, Isabela Dantas e Francis Menezes, que trazem uma visão multidisciplinar sobre o tema.

Serviço

Data: 23 de abril de 2026

Horário: 18h30

Local: Edifício CEO Salvador Shopping

Endereço: Av. Tancredo Neves, 2539

Ingresso: doação de 1 kg de alimento não perecível, destinado ao Instituto Owca Ayam

Sobre o circuito

O INNOVA Conversa 2026 – Educação pela Arquitetura propõe discutir como os espaços impactam as relações de trabalho, a cultura organizacional e o futuro das empresas, incentivando lideranças a construir ambientes mais seguros, humanos e sustentáveis.