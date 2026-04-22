Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ALERTA LIGADO

Sem trégua: Salvador terá quinta-feira chuvosa

Codesal já registrou mais de 130 ocorrências relacionadas às chuvas na capital

Gustavo Nascimento
Por
| Atualizada em

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Chuvas moderadas a fortes devem marcar os próximos dias em Salvador
Chuvas moderadas a fortes devem marcar os próximos dias em Salvador -

Salvador deve seguir sob fortes chuvas até o fim desta semana, segundo boletim emitido pela Defesa Civil (Codesal) nesta quarta-feira, 22. A probabilidade de chuva para esta quinta-feira supera os 90%, enquanto há 80% de chance de precipitação na sexta-feira.

No fim de semana, a expectativa é que a chuva persista. No sábado, 25, as chances são de 60%, e no domingo, 26, os riscos diminuem para 40%. Durante o período, a temperatura fica entre 22º e 32º.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Idosa detida por racismo em Salvador alegou privilégios para tentar evitar prisão
Polícia Militar apreende equipamentos de guerra em Salvador
Ponte Salvador-Itaparica avança com aval para dragagem; entenda

Aumento de ocorrências

O período de chuvas também trouxe insegurança para diversas localidades da capital baiana, visto que a Codesal já registrou mais de 130 ocorrências desde a noite de terça-feira, 21. As notificações incluem ameaças de deslizamento, deslizamentos de terra e ocorrências de imóveis alagados.

Além disso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas para Salvador e outras 193 cidades do estado, válido até às 23h59 de quinta-feira (23). Das 194 cidades destacadas pelo Inmet, 45 estão com alerta laranja e outras 149 com alerta amarelo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Chuvas previsão do tempo Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Chuvas moderadas a fortes devem marcar os próximos dias em Salvador
Play

Justiça mantém prisão de idosa que proferiu ofensas racistas contra PM

Chuvas moderadas a fortes devem marcar os próximos dias em Salvador
Play

Vídeo mostra ação de quadrilha que invadiu joalheria pelo teto em Salvador

Chuvas moderadas a fortes devem marcar os próximos dias em Salvador
Play

Entenda como agia quadrilha que unia furtos a joalherias, golpes e tráfico

Chuvas moderadas a fortes devem marcar os próximos dias em Salvador
Play

Secretário projeta Salvador do futuro e prega habitação popular

x