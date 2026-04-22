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Sem trégua: Salvador terá quinta-feira chuvosa
Codesal já registrou mais de 130 ocorrências relacionadas às chuvas na capital
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Salvador deve seguir sob fortes chuvas até o fim desta semana, segundo boletim emitido pela Defesa Civil (Codesal) nesta quarta-feira, 22. A probabilidade de chuva para esta quinta-feira supera os 90%, enquanto há 80% de chance de precipitação na sexta-feira.
No fim de semana, a expectativa é que a chuva persista. No sábado, 25, as chances são de 60%, e no domingo, 26, os riscos diminuem para 40%. Durante o período, a temperatura fica entre 22º e 32º.
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Aumento de ocorrências
O período de chuvas também trouxe insegurança para diversas localidades da capital baiana, visto que a Codesal já registrou mais de 130 ocorrências desde a noite de terça-feira, 21. As notificações incluem ameaças de deslizamento, deslizamentos de terra e ocorrências de imóveis alagados.
Além disso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas para Salvador e outras 193 cidades do estado, válido até às 23h59 de quinta-feira (23). Das 194 cidades destacadas pelo Inmet, 45 estão com alerta laranja e outras 149 com alerta amarelo.
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