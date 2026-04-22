Chuvas intensas colocam Salvador e 104 municípios em alerta na Bahia

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104 cidades baianas estão sob alerta - Foto: José Simões/Ag A TARDE

Salvador amanheceu sob alerta de chuvas intensas nesta quarta-feira, 22. O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e classifica a situação como de perigo potencial, abrangendo a capital baiana e mais de 100 municípios do estado.

O alerta começou à 0h e segue válido até as 23h59 de hoje. A previsão indica chuvas entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a 50 mm ao longo do dia, além de ventos fortes com velocidades entre 40 e 60 km/h.

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Apesar de ser considerado de intensidade moderada, há baixo risco de ocorrências como queda de energia, galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O Inmet orienta que, durante rajadas de vento, a população:

evite se abrigar sob árvores;

não estacione perto de torres de transmissão ou placas;

evite o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em caso de emergência, os contatos são:

Defesa Civil: 199

Corpo de Bombeiros: 193

Ao todo, 104 cidades baianas estão sob alerta, incluindo regiões da Região Metropolitana de Salvador, além do nordeste, centro-norte e oeste do estado.

Confira a lista: