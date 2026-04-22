NOVO ALERTA
Chuvas intensas colocam Salvador e 104 municípios em alerta na Bahia
Alerta começou às 0h e segue válido até as 23h59 desta quarta-feira
Salvador amanheceu sob alerta de chuvas intensas nesta quarta-feira, 22. O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e classifica a situação como de perigo potencial, abrangendo a capital baiana e mais de 100 municípios do estado.
O alerta começou à 0h e segue válido até as 23h59 de hoje. A previsão indica chuvas entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a 50 mm ao longo do dia, além de ventos fortes com velocidades entre 40 e 60 km/h.
Apesar de ser considerado de intensidade moderada, há baixo risco de ocorrências como queda de energia, galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
O Inmet orienta que, durante rajadas de vento, a população:
- evite se abrigar sob árvores;
- não estacione perto de torres de transmissão ou placas;
- evite o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Em caso de emergência, os contatos são:
- Defesa Civil: 199
- Corpo de Bombeiros: 193
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Ao todo, 104 cidades baianas estão sob alerta, incluindo regiões da Região Metropolitana de Salvador, além do nordeste, centro-norte e oeste do estado.
Confira a lista:
- Abaré
- Acajutiba
- Água Fria
- Alagoinhas
- Amargosa
- Amélia Rodrigues
- Antônio Cardoso
- Aporá
- Araçás
- Aramari
- Aratuípe
- Barreiras
- Buritirama
- Cabaceiras do Paraguaçu
- Cachoeira
- Cairu
- Camaçari
- Camamu
- Campo Alegre de Lourdes
- Candeias
- Cardeal da Silva
- Casa Nova
- Castro Alves
- Catu
- Conceição da Feira
- Conceição do Almeida
- Conceição do Jacuípe
- Conde
- Coração de Maria
- Coronel João Sá
- Crisópolis
- Cruz das Almas
- Curaçá
- Dias d’Ávila
- Dom Macedo Costa
- Entre Rios
- Esplanada
- Feira de Santana
- Formosa do Rio Preto
- Gandu
- Governador Mangabeira
- Ibirapitanga
- Igrapiúna
- Inhambupe
- Irará
- Itanagra
- Itaparica
- Itapicuru
- Ituberá
- Jaguaripe
- Jandaíra
- Jiquiriçá
- Laje
- Lauro de Freitas
- Luís Eduardo Magalhães
- Madre de Deus
- Mansidão
- Maragogipe
- Maraú
- Mata de São João
- Muniz Ferreira
- Muritiba
- Mutuípe
- Nazaré
- Nilo Peçanha
- Olindina
- Ouriçangas
- Paripiranga
- Pedrão
- Pedro Alexandre
- Pilão Arcado
- Piraí do Norte
- Pojuca
- Presidente Tancredo Neves
- Remanso
- Riachão das Neves
- Rio Real
- Rodelas
- Salinas da Margarida
- Salvador
- Santanópolis
- Santa Rita de Cássia
- Santo Amaro
- Santo Antônio de Jesus
- Santo Estêvão
- São Felipe
- São Félix
- São Francisco do Conde
- São Gonçalo dos Campos
- São Miguel das Matas
- São Sebastião do Passé
- Sapeaçu
- Sátiro Dias
- Saubara
- Simões Filho
- Taperoá
- Teodoro Sampaio
- Teolândia
- Terra Nova
- Ubaíra
- Valença
- Varzedo
- Vera Cruz
- Wenceslau Guimarães
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