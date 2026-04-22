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NOVO ALERTA

Chuvas intensas colocam Salvador e 104 municípios em alerta na Bahia

Alerta começou às 0h e segue válido até as 23h59 desta quarta-feira

Victoria Isabel
Por

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104 cidades baianas estão sob alerta
104 cidades baianas estão sob alerta -

Salvador amanheceu sob alerta de chuvas intensas nesta quarta-feira, 22. O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e classifica a situação como de perigo potencial, abrangendo a capital baiana e mais de 100 municípios do estado.

O alerta começou à 0h e segue válido até as 23h59 de hoje. A previsão indica chuvas entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a 50 mm ao longo do dia, além de ventos fortes com velocidades entre 40 e 60 km/h.

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Apesar de ser considerado de intensidade moderada, há baixo risco de ocorrências como queda de energia, galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O Inmet orienta que, durante rajadas de vento, a população:

  • evite se abrigar sob árvores;
  • não estacione perto de torres de transmissão ou placas;
  • evite o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em caso de emergência, os contatos são:

  • Defesa Civil: 199
  • Corpo de Bombeiros: 193

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Ao todo, 104 cidades baianas estão sob alerta, incluindo regiões da Região Metropolitana de Salvador, além do nordeste, centro-norte e oeste do estado.

Confira a lista:

  • Abaré
  • Acajutiba
  • Água Fria
  • Alagoinhas
  • Amargosa
  • Amélia Rodrigues
  • Antônio Cardoso
  • Aporá
  • Araçás
  • Aramari
  • Aratuípe
  • Barreiras
  • Buritirama
  • Cabaceiras do Paraguaçu
  • Cachoeira
  • Cairu
  • Camaçari
  • Camamu
  • Campo Alegre de Lourdes
  • Candeias
  • Cardeal da Silva
  • Casa Nova
  • Castro Alves
  • Catu
  • Conceição da Feira
  • Conceição do Almeida
  • Conceição do Jacuípe
  • Conde
  • Coração de Maria
  • Coronel João Sá
  • Crisópolis
  • Cruz das Almas
  • Curaçá
  • Dias d’Ávila
  • Dom Macedo Costa
  • Entre Rios
  • Esplanada
  • Feira de Santana
  • Formosa do Rio Preto
  • Gandu
  • Governador Mangabeira
  • Ibirapitanga
  • Igrapiúna
  • Inhambupe
  • Irará
  • Itanagra
  • Itaparica
  • Itapicuru
  • Ituberá
  • Jaguaripe
  • Jandaíra
  • Jiquiriçá
  • Laje
  • Lauro de Freitas
  • Luís Eduardo Magalhães
  • Madre de Deus
  • Mansidão
  • Maragogipe
  • Maraú
  • Mata de São João
  • Muniz Ferreira
  • Muritiba
  • Mutuípe
  • Nazaré
  • Nilo Peçanha
  • Olindina
  • Ouriçangas
  • Paripiranga
  • Pedrão
  • Pedro Alexandre
  • Pilão Arcado
  • Piraí do Norte
  • Pojuca
  • Presidente Tancredo Neves
  • Remanso
  • Riachão das Neves
  • Rio Real
  • Rodelas
  • Salinas da Margarida
  • Salvador
  • Santanópolis
  • Santa Rita de Cássia
  • Santo Amaro
  • Santo Antônio de Jesus
  • Santo Estêvão
  • São Felipe
  • São Félix
  • São Francisco do Conde
  • São Gonçalo dos Campos
  • São Miguel das Matas
  • São Sebastião do Passé
  • Sapeaçu
  • Sátiro Dias
  • Saubara
  • Simões Filho
  • Taperoá
  • Teodoro Sampaio
  • Teolândia
  • Terra Nova
  • Ubaíra
  • Valença
  • Varzedo
  • Vera Cruz
  • Wenceslau Guimarães

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