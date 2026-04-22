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SALVADOR

Fuga de veado causa correria e fecha zoológico em Salvador

Animal saiu de área de contenção e causou apreensão entre visitantes

Isabela Cardoso
Por

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Imagem ilustrativa do animal veado
Imagem ilustrativa do animal veado -

Um passeio no Parque Zoobotânico da Bahia, no bairro da Ondina, terminou em correria e apreensão nesta terça-feira, 21, feriado de Tiradentes, após a fuga de um veado-sambar.

O animal deixou a área de contenção e circulou por uma região de transição entre recintos e fragmentos de Mata Atlântica, o que provocou aglomeração de visitantes e levou à suspensão imediata da visitação.

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Parque foi fechado por segurança

De acordo com o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), responsável pela administração do espaço, o parque foi fechado como medida preventiva. A saída do público ocorreu de forma organizada, seguindo protocolos de segurança.

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Segundo o órgão, a movimentação gerada pela presença do animal fora do espaço habitual exigiu a interrupção temporária das atividades.

Animal foi monitorado pela equipe

Equipes técnicas atuaram para garantir a segurança tanto dos visitantes quanto do próprio animal, adotando procedimentos adequados de manejo.

O veado retornou à área de mata próxima ao zoológico e segue sob monitoramento contínuo. Apesar do susto, não houve registro de feridos.

Funcionamento será retomado após avaliação

Em nota, o Inema informou que o funcionamento do parque foi encerrado após o episódio e só será retomado após a verificação das condições de segurança.

O acompanhamento do animal continuará sendo realizado pela equipe responsável pela unidade.

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Tags:

Parque Zoobotânico da Bahia Salvador veado

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