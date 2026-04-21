Salvador e 91 cidades da Bahia entram em alerta de chuva

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Chuva na capital baiana - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Salvador e outras 91 cidades da Bahia estão sob alerta de chuvas intensas, segundo aviso divulgado na terça-feira, 21, pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta vale até 23h59 de hoje.

O nível emitido é o amarelo, que indica possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia. O risco é considerado baixo para alagamentos e pequenos deslizamentos, mas há atenção para áreas mais vulneráveis.

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Previsão do tempo

Para esta terça-feira, 21, feriado de Tiradentes, a previsão em Salvador indica céu entre claro e parcialmente nublado, com possibilidade de chuva ao longo do dia.

Ao longo da semana, segundo a Defesa Civil (Codesal), a tendência é de tempo instável. A atuação de um cavado próximo à costa deve manter condições de chuva de intensidade moderada a forte em diferentes momentos.

Veja a lista completa de cidades sob alerta: