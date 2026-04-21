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ATENÇÃO

Salvador e 91 cidades da Bahia entram em alerta de chuva

Risco é considerado baixo para alagamentos e pequenos deslizamentos

Ane Catarine
Por

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Chuva na capital baiana
Chuva na capital baiana -

Salvador e outras 91 cidades da Bahia estão sob alerta de chuvas intensas, segundo aviso divulgado na terça-feira, 21, pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta vale até 23h59 de hoje.

O nível emitido é o amarelo, que indica possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia. O risco é considerado baixo para alagamentos e pequenos deslizamentos, mas há atenção para áreas mais vulneráveis.

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Previsão do tempo

Para esta terça-feira, 21, feriado de Tiradentes, a previsão em Salvador indica céu entre claro e parcialmente nublado, com possibilidade de chuva ao longo do dia.

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Ao longo da semana, segundo a Defesa Civil (Codesal), a tendência é de tempo instável. A atuação de um cavado próximo à costa deve manter condições de chuva de intensidade moderada a forte em diferentes momentos.

Veja a lista completa de cidades sob alerta:

  • Abaré
  • Acajutiba
  • Água Fria
  • Alagoinhas
  • Amargosa
  • Amélia Rodrigues
  • Aporá
  • Araçás
  • Aramari
  • Aratuípe
  • Cabaceiras do Paraguaçu
  • Cachoeira
  • Cairu
  • Camaçari
  • Camamu
  • Campo Alegre de Lourdes
  • Candeias
  • Cardeal da Silva
  • Casa Nova
  • Castro Alves
  • Catu
  • Conceição da Feira
  • Conceição do Almeida
  • Conceição do Jacuípe
  • Conde
  • Coração de Maria
  • Coronel João Sá
  • Crisópolis
  • Cruz das Almas
  • Curaçá
  • Dias d'Ávila
  • Dom Macedo Costa
  • Entre Rios
  • Esplanada
  • Feira de Santana
  • Formosa do Rio Preto
  • Gandu
  • Governador Mangabeira
  • Igrapiúna
  • Inhambupe
  • Irará
  • Itanagra
  • Itaparica
  • Itapicuru
  • Ituberá
  • Jaguaripe
  • Jandaíra
  • Jiquiriça
  • Laje
  • Lauro de Freitas
  • Madre de Deus
  • Maragogipe
  • Maraú
  • Mata de São João
  • Muniz Ferreira
  • Muritiba
  • Mutuípe
  • Nazaré
  • Nilo Peçanha
  • Olindina
  • Ouriçangas
  • Paripiranga
  • Pedrão
  • Pedro Alexandre
  • Pilão Arcado
  • Piraí do Norte
  • Pojuca
  • Presidente Tancredo Neves
  • Rio Real
  • Salinas da Margarida
  • Salvador
  • Santo Amaro
  • Santo Antônio de Jesus
  • São Felipe
  • São Félix
  • São Francisco do Conde
  • São Gonçalo dos Campos
  • São Miguel das Matas
  • São Sebastião do Passé
  • Sapeaçu
  • Sátiro Dias
  • Saubara
  • Simões Filho
  • Taperoá
  • Teodoro Sampaio
  • Teolândia
  • Terra Nova
  • Ubaíra
  • Valença
  • Varzedo
  • Vera Cruz
  • Wenceslau Guimarães

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