ATENÇÃO
Salvador e 91 cidades da Bahia entram em alerta de chuva
Risco é considerado baixo para alagamentos e pequenos deslizamentos
Salvador e outras 91 cidades da Bahia estão sob alerta de chuvas intensas, segundo aviso divulgado na terça-feira, 21, pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta vale até 23h59 de hoje.
O nível emitido é o amarelo, que indica possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia. O risco é considerado baixo para alagamentos e pequenos deslizamentos, mas há atenção para áreas mais vulneráveis.
Previsão do tempo
Para esta terça-feira, 21, feriado de Tiradentes, a previsão em Salvador indica céu entre claro e parcialmente nublado, com possibilidade de chuva ao longo do dia.
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Ao longo da semana, segundo a Defesa Civil (Codesal), a tendência é de tempo instável. A atuação de um cavado próximo à costa deve manter condições de chuva de intensidade moderada a forte em diferentes momentos.
Veja a lista completa de cidades sob alerta:
- Abaré
- Acajutiba
- Água Fria
- Alagoinhas
- Amargosa
- Amélia Rodrigues
- Aporá
- Araçás
- Aramari
- Aratuípe
- Cabaceiras do Paraguaçu
- Cachoeira
- Cairu
- Camaçari
- Camamu
- Campo Alegre de Lourdes
- Candeias
- Cardeal da Silva
- Casa Nova
- Castro Alves
- Catu
- Conceição da Feira
- Conceição do Almeida
- Conceição do Jacuípe
- Conde
- Coração de Maria
- Coronel João Sá
- Crisópolis
- Cruz das Almas
- Curaçá
- Dias d'Ávila
- Dom Macedo Costa
- Entre Rios
- Esplanada
- Feira de Santana
- Formosa do Rio Preto
- Gandu
- Governador Mangabeira
- Igrapiúna
- Inhambupe
- Irará
- Itanagra
- Itaparica
- Itapicuru
- Ituberá
- Jaguaripe
- Jandaíra
- Jiquiriça
- Laje
- Lauro de Freitas
- Madre de Deus
- Maragogipe
- Maraú
- Mata de São João
- Muniz Ferreira
- Muritiba
- Mutuípe
- Nazaré
- Nilo Peçanha
- Olindina
- Ouriçangas
- Paripiranga
- Pedrão
- Pedro Alexandre
- Pilão Arcado
- Piraí do Norte
- Pojuca
- Presidente Tancredo Neves
- Rio Real
- Salinas da Margarida
- Salvador
- Santo Amaro
- Santo Antônio de Jesus
- São Felipe
- São Félix
- São Francisco do Conde
- São Gonçalo dos Campos
- São Miguel das Matas
- São Sebastião do Passé
- Sapeaçu
- Sátiro Dias
- Saubara
- Simões Filho
- Taperoá
- Teodoro Sampaio
- Teolândia
- Terra Nova
- Ubaíra
- Valença
- Varzedo
- Vera Cruz
- Wenceslau Guimarães
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