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PERIGO POTENCIAL

Quase 200 cidades da Bahia estão sob alerta de perigo devido à chuva

Alerta foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Edvaldo Sales
Por
| Atualizada em

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Alerta foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Alerta foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) -

Um alerta amarelo, de perigo potencial, para acumulado de chuva em 165 cidades da Bahia foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso começou às 10h10 de domingo, 12, e segue válido até esta segunda-feira, 13, podendo ser prorrogado.

A previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Apesar do volume significativo, o risco é considerado baixo para ocorrências mais graves, mas há possibilidade de alagamentos e pequenos deslizamentos em áreas vulneráveis.

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O alerta do Inmet aponta que cidades com histórico de encostas ou drenagem precária devem redobrar a atenção durante o período de instabilidade.

Além disso, o órgão recomenda que a população evite enfrentar o mau tempo e fique atenta a sinais de alteração em encostas, que podem indicar risco de deslizamento.

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O Inmet deu as seguintes orientações:

  • Evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as chuvas;
  • Não permanecer em áreas de risco em caso de temporais;
  • Buscar abrigo seguro durante períodos de instabilidade.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Confira as 165 cidades que estão com alerta amarelo:

  1. Aiquara
  2. Alagoinhas
  3. Alcobaça
  4. Almadina
  5. Amargosa
  6. Amélia Rodrigues
  7. Anagé
  8. Apuarema
  9. Aramari
  10. Arataca
  11. Aratuípe
  12. Araçás
  13. Aurelino Leal
  14. Barra do Choça
  15. Barra do Rocha
  16. Barro Preto
  17. Belmonte
  18. Belo Campo
  19. Boa Nova
  20. Bom Jesus da Serra
  21. Buerarema
  22. Caatiba
  23. Cabaceiras do Paraguaçu
  24. Cachoeira
  25. Caetanos
  26. Cairu
  27. Camacan
  28. Camamu
  29. Camaçari
  30. Candeias
  31. Cândido Sales
  32. Canavieiras
  33. Caraíbas
  34. Caravelas
  35. Castro Alves
  36. Catu
  37. Coaraci
  38. Conceição da Feira
  39. Conceição do Almeida
  40. Conceição do Jacuípe
  41. Coração de Maria
  42. Cravolândia
  43. Cruz das Almas
  44. Dário Meira
  45. Dias d'Ávila
  46. Dom Macedo Costa
  47. Elísio Medrado
  48. Encruzilhada
  49. Entre Rios
  50. Eunápolis
  51. Feira de Santana
  52. Firmino Alves
  53. Floresta Azul
  54. Gandu
  55. Gongogi
  56. Governador Mangabeira
  57. Guaratinga
  58. Ibicaraí
  59. Ibicuí
  60. Ibirapitanga
  61. Ibirapuã
  62. Ibirataia
  63. Igrapiúna
  64. Iguaí
  65. Ilhéus
  66. Ipiaú
  67. Irará
  68. Itabela
  69. Itabuna
  70. Itacaré
  71. Itagi
  72. Itagibá
  73. Itagimirim
  74. Itaju do Colônia
  75. Itajuípe
  76. Itamaraju
  77. Itamari
  78. Itambé
  79. Itanagra
  80. Itanhém
  81. Itaparica
  82. Itapé
  83. Itapebi
  84. Itapetinga
  85. Itapitanga
  86. Itaquara
  87. Itarantim
  88. Itororó
  89. Ituberá
  90. Jaguaquara
  91. Jaguaripe
  92. Jequié
  93. Jiquiriçá
  94. Jitaúna
  95. Jucuruçu
  96. Jussari
  97. Laje
  98. Lajedão
  99. Lauro de Freitas
  100. Macarani
  101. Madre de Deus
  102. Maiquinique
  103. Manoel Vitorino
  104. Maragogipe
  105. Maraú
  106. Mascote
  107. Mata de São João
  108. Medeiros Neto
  109. Mirante
  110. Mucuri
  111. Muniz Ferreira
  112. Muritiba
  113. Mutuípe
  114. Nazaré
  115. Nilo Peçanha
  116. Nova Canaã
  117. Nova Ibiá
  118. Nova Viçosa
  119. Ouriçangas
  120. Pau Brasil
  121. Pedrão
  122. Piraí do Norte
  123. Planalto
  124. Pojuca
  125. Poções
  126. Porto Seguro
  127. Potiraguá
  128. Prado
  129. Presidente Tancredo Neves
  130. Ribeirão do Largo
  131. Salinas da Margarida
  132. Salvador
  133. Santa Cruz Cabrália
  134. Santa Cruz da Vitória
  135. Santa Inês
  136. Santa Luzia
  137. Santo Amaro
  138. Santo Antônio de Jesus
  139. Sapeaçu
  140. Saubara
  141. Simões Filho
  142. São Félix
  143. São Felipe
  144. São Francisco do Conde
  145. São Gonçalo dos Campos
  146. São José da Vitória
  147. São Miguel das Matas
  148. São Sebastião do Passé
  149. Taperoá
  150. Teixeira de Freitas
  151. Teodoro Sampaio
  152. Teolândia
  153. Terra Nova
  154. Tremedal
  155. Ubaíra
  156. Ubaitaba
  157. Ubatã
  158. Una
  159. Uruçuca
  160. Valença
  161. Varzedo
  162. Vera Cruz
  163. Vereda
  164. Vitória da Conquista
  165. Wenceslau Guimarães

O que é o alerta amarelo

O alerta amarelo representa perigo potencial, o que exige atenção, especialmente em regiões mais suscetíveis a impactos causados pela chuva.

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