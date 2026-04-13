Quase 200 cidades da Bahia estão sob alerta de perigo devido à chuva

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Alerta foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

Um alerta amarelo, de perigo potencial, para acumulado de chuva em 165 cidades da Bahia foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso começou às 10h10 de domingo, 12, e segue válido até esta segunda-feira, 13, podendo ser prorrogado.

A previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Apesar do volume significativo, o risco é considerado baixo para ocorrências mais graves, mas há possibilidade de alagamentos e pequenos deslizamentos em áreas vulneráveis.

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O alerta do Inmet aponta que cidades com histórico de encostas ou drenagem precária devem redobrar a atenção durante o período de instabilidade.

Além disso, o órgão recomenda que a população evite enfrentar o mau tempo e fique atenta a sinais de alteração em encostas, que podem indicar risco de deslizamento.

O Inmet deu as seguintes orientações:

Evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as chuvas;

Não permanecer em áreas de risco em caso de temporais;

Buscar abrigo seguro durante períodos de instabilidade.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Confira as 165 cidades que estão com alerta amarelo:

Aiquara Alagoinhas Alcobaça Almadina Amargosa Amélia Rodrigues Anagé Apuarema Aramari Arataca Aratuípe Araçás Aurelino Leal Barra do Choça Barra do Rocha Barro Preto Belmonte Belo Campo Boa Nova Bom Jesus da Serra Buerarema Caatiba Cabaceiras do Paraguaçu Cachoeira Caetanos Cairu Camacan Camamu Camaçari Candeias Cândido Sales Canavieiras Caraíbas Caravelas Castro Alves Catu Coaraci Conceição da Feira Conceição do Almeida Conceição do Jacuípe Coração de Maria Cravolândia Cruz das Almas Dário Meira Dias d'Ávila Dom Macedo Costa Elísio Medrado Encruzilhada Entre Rios Eunápolis Feira de Santana Firmino Alves Floresta Azul Gandu Gongogi Governador Mangabeira Guaratinga Ibicaraí Ibicuí Ibirapitanga Ibirapuã Ibirataia Igrapiúna Iguaí Ilhéus Ipiaú Irará Itabela Itabuna Itacaré Itagi Itagibá Itagimirim Itaju do Colônia Itajuípe Itamaraju Itamari Itambé Itanagra Itanhém Itaparica Itapé Itapebi Itapetinga Itapitanga Itaquara Itarantim Itororó Ituberá Jaguaquara Jaguaripe Jequié Jiquiriçá Jitaúna Jucuruçu Jussari Laje Lajedão Lauro de Freitas Macarani Madre de Deus Maiquinique Manoel Vitorino Maragogipe Maraú Mascote Mata de São João Medeiros Neto Mirante Mucuri Muniz Ferreira Muritiba Mutuípe Nazaré Nilo Peçanha Nova Canaã Nova Ibiá Nova Viçosa Ouriçangas Pau Brasil Pedrão Piraí do Norte Planalto Pojuca Poções Porto Seguro Potiraguá Prado Presidente Tancredo Neves Ribeirão do Largo Salinas da Margarida Salvador Santa Cruz Cabrália Santa Cruz da Vitória Santa Inês Santa Luzia Santo Amaro Santo Antônio de Jesus Sapeaçu Saubara Simões Filho São Félix São Felipe São Francisco do Conde São Gonçalo dos Campos São José da Vitória São Miguel das Matas São Sebastião do Passé Taperoá Teixeira de Freitas Teodoro Sampaio Teolândia Terra Nova Tremedal Ubaíra Ubaitaba Ubatã Una Uruçuca Valença Varzedo Vera Cruz Vereda Vitória da Conquista Wenceslau Guimarães

O que é o alerta amarelo

O alerta amarelo representa perigo potencial, o que exige atenção, especialmente em regiões mais suscetíveis a impactos causados pela chuva.