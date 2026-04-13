PERIGO POTENCIAL
Quase 200 cidades da Bahia estão sob alerta de perigo devido à chuva
Alerta foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
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Um alerta amarelo, de perigo potencial, para acumulado de chuva em 165 cidades da Bahia foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso começou às 10h10 de domingo, 12, e segue válido até esta segunda-feira, 13, podendo ser prorrogado.
A previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Apesar do volume significativo, o risco é considerado baixo para ocorrências mais graves, mas há possibilidade de alagamentos e pequenos deslizamentos em áreas vulneráveis.
O alerta do Inmet aponta que cidades com histórico de encostas ou drenagem precária devem redobrar a atenção durante o período de instabilidade.
Além disso, o órgão recomenda que a população evite enfrentar o mau tempo e fique atenta a sinais de alteração em encostas, que podem indicar risco de deslizamento.
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O Inmet deu as seguintes orientações:
- Evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as chuvas;
- Não permanecer em áreas de risco em caso de temporais;
- Buscar abrigo seguro durante períodos de instabilidade.
Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.
Confira as 165 cidades que estão com alerta amarelo:
- Aiquara
- Alagoinhas
- Alcobaça
- Almadina
- Amargosa
- Amélia Rodrigues
- Anagé
- Apuarema
- Aramari
- Arataca
- Aratuípe
- Araçás
- Aurelino Leal
- Barra do Choça
- Barra do Rocha
- Barro Preto
- Belmonte
- Belo Campo
- Boa Nova
- Bom Jesus da Serra
- Buerarema
- Caatiba
- Cabaceiras do Paraguaçu
- Cachoeira
- Caetanos
- Cairu
- Camacan
- Camamu
- Camaçari
- Candeias
- Cândido Sales
- Canavieiras
- Caraíbas
- Caravelas
- Castro Alves
- Catu
- Coaraci
- Conceição da Feira
- Conceição do Almeida
- Conceição do Jacuípe
- Coração de Maria
- Cravolândia
- Cruz das Almas
- Dário Meira
- Dias d'Ávila
- Dom Macedo Costa
- Elísio Medrado
- Encruzilhada
- Entre Rios
- Eunápolis
- Feira de Santana
- Firmino Alves
- Floresta Azul
- Gandu
- Gongogi
- Governador Mangabeira
- Guaratinga
- Ibicaraí
- Ibicuí
- Ibirapitanga
- Ibirapuã
- Ibirataia
- Igrapiúna
- Iguaí
- Ilhéus
- Ipiaú
- Irará
- Itabela
- Itabuna
- Itacaré
- Itagi
- Itagibá
- Itagimirim
- Itaju do Colônia
- Itajuípe
- Itamaraju
- Itamari
- Itambé
- Itanagra
- Itanhém
- Itaparica
- Itapé
- Itapebi
- Itapetinga
- Itapitanga
- Itaquara
- Itarantim
- Itororó
- Ituberá
- Jaguaquara
- Jaguaripe
- Jequié
- Jiquiriçá
- Jitaúna
- Jucuruçu
- Jussari
- Laje
- Lajedão
- Lauro de Freitas
- Macarani
- Madre de Deus
- Maiquinique
- Manoel Vitorino
- Maragogipe
- Maraú
- Mascote
- Mata de São João
- Medeiros Neto
- Mirante
- Mucuri
- Muniz Ferreira
- Muritiba
- Mutuípe
- Nazaré
- Nilo Peçanha
- Nova Canaã
- Nova Ibiá
- Nova Viçosa
- Ouriçangas
- Pau Brasil
- Pedrão
- Piraí do Norte
- Planalto
- Pojuca
- Poções
- Porto Seguro
- Potiraguá
- Prado
- Presidente Tancredo Neves
- Ribeirão do Largo
- Salinas da Margarida
- Salvador
- Santa Cruz Cabrália
- Santa Cruz da Vitória
- Santa Inês
- Santa Luzia
- Santo Amaro
- Santo Antônio de Jesus
- Sapeaçu
- Saubara
- Simões Filho
- São Félix
- São Felipe
- São Francisco do Conde
- São Gonçalo dos Campos
- São José da Vitória
- São Miguel das Matas
- São Sebastião do Passé
- Taperoá
- Teixeira de Freitas
- Teodoro Sampaio
- Teolândia
- Terra Nova
- Tremedal
- Ubaíra
- Ubaitaba
- Ubatã
- Una
- Uruçuca
- Valença
- Varzedo
- Vera Cruz
- Vereda
- Vitória da Conquista
- Wenceslau Guimarães
O que é o alerta amarelo
O alerta amarelo representa perigo potencial, o que exige atenção, especialmente em regiões mais suscetíveis a impactos causados pela chuva.
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