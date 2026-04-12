Prepare o guarda-chuva: semana deve começar instável em Salvador

Probabilidade de chuva é elevada - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O tempo instável marcou este domingo, 12, em Salvador, com pancadas de chuva ao longo do dia intercaladas por períodos de sol e muitas nuvens em diferentes pontos da cidade. Para esta segunda-feira, 13, a previsão indica um cenário bastante semelhante.

De acordo com dados do Climatempo, o dia deve começar com sol entre nuvens e possibilidade de pancadas de chuva já nas primeiras horas da manhã. Ao longo do dia, o tempo segue instável, com alternância entre períodos de sol e chuva, com registros também no período da tarde e da noite.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Durante a tarde, a tendência é de sol com chuva passageira, mantendo o padrão observado neste domingo. Já à noite, a previsão aponta para maior intensidade das precipitações, com céu encoberto e ocorrência de chuva.

As temperaturas devem variar entre 23°C e 29°C, com sensação de abafamento devido à alta umidade, que pode chegar a até 89%. A probabilidade de chuva é elevada, com índice de 91% e volume estimado em até 45 mm.

Outro destaque é a alta probabilidade de formação de arco-íris, favorecida pela combinação entre sol e chuva ao longo do dia.