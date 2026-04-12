RETORNO
Kid Abelha anuncia turnê com show em Salvador após 13 anos de hiato
Ingressos para a turnê começam a ser vendidos nesta segunda-feira, 13
Após um hiato de 13 anos, o grupo Kid Abelha anunciou seu retorno aos palcos em uma turnê especial que vai rodar o Brasil. Paula Toller, George Israel e Bruno Fortunato – a formação mais longeva do grupo – devem passar por 10 capitais, incluindo Salvador, que deve receber os artistas no dia 12 de julho, na Arena Fonte Nova.
A turnê, intitulada “Eu Tive um Sonho”, começa no dia 12 de junho, no Rio de Janeiro, e passa também por São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Recife, Fortaleza, Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis.
O projeto terá a direção musical de Liminha, que trabalhou nos primeiros álbuns do Kid Abelha. No palco, a banda será acompanhada por músicos convidados e um naipe de sopros.
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Os ingressos para a turnê começam a ser vendidos nesta segunda-feira, 13, a partir das 10h, pela internet, e às 11h nas bilheterias oficiais.
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