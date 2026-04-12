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SUCESSO INTERNACIONAL

Anitta canta clássico do Olodum em programa internacional; veja

A artista fez a releitura de uma das canções mais famosas da banda

Franciely Gomes
Por

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Anitta fez sua performance durante o programa
Anitta fez sua performance durante o programa -

Anitta surpreendeu os fãs baianos ao fazer a releitura de um hit da banda Olodum. Convidada do tradicional programa americano Saturday Night Live (SNL), que foi ao ar na madrugada deste domingo, 12, a famosa cantou a canção “Várias Queixas”.

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Entretanto, a artista fez uma versão em espanhol do hit, que também possui uma versão famosa com os vocais da banda Gilsons, formada pelos netos e olhos do cantor Gilberto Gil.

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Durante a atração, a famosa também apresentou uma das faixas de seu novo projeto, o álbum ‘Equilivrum’. O hit escolhido por ela foi Choka Choka, sua parceria com a cantora Shakira, que se apresentará no Rio de Janeiro em maio deste ano.

Vale lembrar que Anitta é a primeira brasileira convidada para o posto de atração musical principal do programa, que é muito popular entre os telespectadores dos Estados Unidos.

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