Anitta canta clássico do Olodum em programa internacional; veja

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Anitta fez sua performance durante o programa - Foto: Reprodução | X

Anitta surpreendeu os fãs baianos ao fazer a releitura de um hit da banda Olodum. Convidada do tradicional programa americano Saturday Night Live (SNL), que foi ao ar na madrugada deste domingo, 12, a famosa cantou a canção “Várias Queixas”.

Entretanto, a artista fez uma versão em espanhol do hit, que também possui uma versão famosa com os vocais da banda Gilsons, formada pelos netos e olhos do cantor Gilberto Gil.

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🎶 MÚSICA: Anitta apresenta pela primeira vez, no Saturday Night Live nos EUA, a versão em espanhol de “Várias Queixas”, música do grupo Olodum, e que fez muito sucesso na voz da banda Gilsons. pic.twitter.com/bQeSZoQmnw — FOFOQUEI (@fofoquei) April 12, 2026

Durante a atração, a famosa também apresentou uma das faixas de seu novo projeto, o álbum ‘Equilivrum’. O hit escolhido por ela foi Choka Choka, sua parceria com a cantora Shakira, que se apresentará no Rio de Janeiro em maio deste ano.

SIMPLESMENTE ANITTA CANTANDO CHOKA CHOKA NO SNL pic.twitter.com/LMX1LbBisc — glay (@glayzinhooo) April 12, 2026

Vale lembrar que Anitta é a primeira brasileira convidada para o posto de atração musical principal do programa, que é muito popular entre os telespectadores dos Estados Unidos.