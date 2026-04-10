Cidade Negra ganha especial no Palco A Tarde FM; saiba como ouvir

Edição especial mergulha na trajetória da banda e propõe uma viagem sonora para os ouvintes - Foto: Divulgação

O Palco A Tarde FM celebra, neste sábado, 11, os 40 anos de carreira do Cidade Negra, reunindo sucessos que marcaram gerações e consolidaram o grupo como um dos maiores nomes do reggae nacional. O programa vai ao ar a partir das 17h, na frequência 103,9 FM, além do aplicativo e do site oficial da emissora.

A edição especial mergulha na trajetória da banda e propõe uma viagem sonora para os ouvintes, destacando não apenas os hits mais conhecidos, mas também a importância do grupo na difusão do reggae no Brasil.

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A proposta é revisitar momentos marcantes da carreira e reforçar o legado construído ao longo de quatro décadas.



Quatro décadas de história e sucesso

O ano era 1986 e em Belford Roxo, no Rio de Janeiro, uma banda de Reggae começava a se formar. Em pouco tempo, a batida irresistível do grupo contagiou todo o país e o Cidade Negra se tornava um dos grupos mais festejados dos anos 1990 e 2000.

Ao longo dos anos, o grupo se destacou por unir o reggae a elementos da música brasileira, criando uma sonoridade própria e acessível a diferentes públicos. Com letras que abordam amor, cotidiano e questões sociais, a banda conquistou espaço nas rádios e se tornou presença constante em trilhas sonoras e apresentações pelo país.

No especial, não vão faltar hits como 'Onde Você Mora', 'Girassol', 'Firmamento', 'Sábado à Noite' e 'A Flecha e o Vulcão'. O Palco A Tarde FM começa às 17h e pode ser ouvido em 103,9 FM, pelo aplicativo ou no site atardefm.com.br.