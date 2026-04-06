Bahia entra em alerta para chuvas e ventos fortes; veja áreas atingidas

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Salvador - Foto: SHIRLEY STOLZE

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para diversas regiões da Bahia, válido até as 23h59 desta segunda-feira, 6. O aviso, classificado como de “perigo potencial”, começou a vigorar ainda no domingo, 5, por volta das 17h.

Segundo o órgão, a expectativa é de precipitações entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar até 50 mm ao longo do dia. As chuvas podem vir acompanhadas de ventos com velocidade entre 40 e 60 km/h.

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Apesar de o nível de severidade ser considerado baixo, há risco de ocorrências como queda de galhos de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica, alagamentos e incidência de descargas elétricas.

Áreas atingidas

O alerta abrange municípios de diferentes regiões do estado, incluindo áreas do centro-sul, nordeste, sul, centro-norte e o Vale do Jequitinhonha, além da Região Metropolitana de Salvador. Entre as cidades citadas estão Alagoinhas, Amargosa, Itacaré e Anagé.

Previssão do tempo em Salvador

De acordo com o Climatempo, esta segunda-feira, 6, em Salvador terá condições semelhantes às do dia anterior, com sol entre nuvens e ocorrência de chuva passageira ao longo do dia.

A previsão indica pancadas de chuva durante a manhã e a tarde, enquanto à noite o tempo tende a ficar mais firme, com redução das precipitações e presença de algumas nuvens.

As temperaturas variam entre 24°C e 31°C, com sensação térmica entre 25°C e 29°C. A probabilidade de chuva é alta, chegando a 94%, com volume estimado em cerca de 15 mm

A umidade relativa do ar permanece elevada, também em torno de 94%, o que favorece a formação de nuvens carregadas.

Orientações à população

O Inmet recomenda que, durante rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Também é importante não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de publicidade.

Outra orientação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à rede elétrica durante as tempestades.

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo número 193.