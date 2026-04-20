RISCO
Chuvas intensas colocam estados do Norte e Nordeste sob alerta
Alerta foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET)
Às vésperas do feriado de Tiradentes, chuvas intensas devem atingir pelo menos dez estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, conforme alerta laranja emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).
O alerta é válido até a noite desta segunda-feira, 20, e prevê volumes de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora (mm/h) ou de 50 a 100 milímetros por dia (mm/dia), além de ventos intensos que podem variar de 60 a 100 quilômetros por hora (km/h).
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Segundo o instituto, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Estados sob alerta laranja
- Acre
- Amazonas
- Maranhão
- Rondônia
- Mato Grosso
- Pará
- Amapá
- Ceará
- Piauí
- Tocantins
Chuva no feriado?
Já no feriado de Tiradentes, na terça-feira, 21, as chuvas podem alcançar outros estados.
Diante do alerta, o Inmet recomenda cuidados durante rajadas de vento, como evitar se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Também é indicado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Alerta em Belém
O município de Belém, no Pará, decretou estado de emergência por conta das fortes chuvas que atingem a capital.
De acordo com a prefeitura, a cidade registrou um dos maiores volumes de chuva dos últimos dez anos, com mais de 150 mm em menos de 24 horas.
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