Chuvas intensas colocam estados do Norte e Nordeste sob alerta

Siga o A TARDE no Google

Chuvas intensas - Foto: Reprodução| Freepik

Às vésperas do feriado de Tiradentes, chuvas intensas devem atingir pelo menos dez estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, conforme alerta laranja emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

O alerta é válido até a noite desta segunda-feira, 20, e prevê volumes de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora (mm/h) ou de 50 a 100 milímetros por dia (mm/dia), além de ventos intensos que podem variar de 60 a 100 quilômetros por hora (km/h).

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo o instituto, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Estados sob alerta laranja

Acre

Amazonas

Maranhão

Rondônia

Mato Grosso

Pará

Amapá

Ceará

Piauí

Tocantins

Chuva no feriado?

Já no feriado de Tiradentes, na terça-feira, 21, as chuvas podem alcançar outros estados.

Diante do alerta, o Inmet recomenda cuidados durante rajadas de vento, como evitar se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Também é indicado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Alerta em Belém

O município de Belém, no Pará, decretou estado de emergência por conta das fortes chuvas que atingem a capital.

De acordo com a prefeitura, a cidade registrou um dos maiores volumes de chuva dos últimos dez anos, com mais de 150 mm em menos de 24 horas.