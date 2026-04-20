BRASIL
Professor brasileiro desaparecido em Buenos Aires é encontrado morto
Corpo de Danilo foi localizado após ele dar entrada como desconhecido em unidade de saúde
O professor universitário brasileiro Danilo Neves Pereira, de 35 anos, foi encontrado morto em Buenos Aires, na Argentina, após quase uma semana de buscas. A confirmação foi feita por fontes da investigação ao jornal La Nación.
De acordo com as autoridades, o jovem deu entrada no Hospital Ramos Mejía como "não identificado" no mesmo dia de seu desaparecimento, vindo a falecer na unidade de saúde 24 horas depois.
Danilo, que residia na capital argentina desde setembro de 2025, não dava notícias à família desde a madrugada de terça-feira, 14. Antes de sumir, ele enviou sua localização a um amigo, indicando que estava em um apartamento na Avenida de Mayo.
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Ele teria marcado um encontro no local com um jovem chileno conhecido por meio de um aplicativo de relacionamento. Relatos indicam que houve uma discussão entre os dois antes de o professor deixar o imóvel.
A Direção de Busca de Pessoas da Polícia da Cidade localizou o corpo após cruzar dados hospitalares. Segundo fontes de segurança, o brasileiro sofreu uma descompensação psicotrópica.
Até o momento, amigos e familiares relatam que ainda não foram notificados oficialmente pelas autoridades sobre o óbito, enquanto o caso segue sob investigação na Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 17.
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