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Professor brasileiro desaparecido em Buenos Aires é encontrado morto

Corpo de Danilo foi localizado após ele dar entrada como desconhecido em unidade de saúde

Isabela Cardoso
Por

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Danilo Neves Pereira desapareceu após sair para encontro marcado por app
Danilo Neves Pereira desapareceu após sair para encontro marcado por app -

O professor universitário brasileiro Danilo Neves Pereira, de 35 anos, foi encontrado morto em Buenos Aires, na Argentina, após quase uma semana de buscas. A confirmação foi feita por fontes da investigação ao jornal La Nación.

De acordo com as autoridades, o jovem deu entrada no Hospital Ramos Mejía como "não identificado" no mesmo dia de seu desaparecimento, vindo a falecer na unidade de saúde 24 horas depois.

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Danilo, que residia na capital argentina desde setembro de 2025, não dava notícias à família desde a madrugada de terça-feira, 14. Antes de sumir, ele enviou sua localização a um amigo, indicando que estava em um apartamento na Avenida de Mayo.

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Ele teria marcado um encontro no local com um jovem chileno conhecido por meio de um aplicativo de relacionamento. Relatos indicam que houve uma discussão entre os dois antes de o professor deixar o imóvel.

A Direção de Busca de Pessoas da Polícia da Cidade localizou o corpo após cruzar dados hospitalares. Segundo fontes de segurança, o brasileiro sofreu uma descompensação psicotrópica.

Até o momento, amigos e familiares relatam que ainda não foram notificados oficialmente pelas autoridades sobre o óbito, enquanto o caso segue sob investigação na Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 17.

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Tags:

Argentina Buenos Aires desaparecimento

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