Professor brasileiro desaparecido em Buenos Aires é encontrado morto

Danilo Neves Pereira desapareceu após sair para encontro marcado por app - Foto: Reprodução | Instagram

O professor universitário brasileiro Danilo Neves Pereira, de 35 anos, foi encontrado morto em Buenos Aires, na Argentina, após quase uma semana de buscas. A confirmação foi feita por fontes da investigação ao jornal La Nación.

De acordo com as autoridades, o jovem deu entrada no Hospital Ramos Mejía como "não identificado" no mesmo dia de seu desaparecimento, vindo a falecer na unidade de saúde 24 horas depois.

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Danilo, que residia na capital argentina desde setembro de 2025, não dava notícias à família desde a madrugada de terça-feira, 14. Antes de sumir, ele enviou sua localização a um amigo, indicando que estava em um apartamento na Avenida de Mayo.

Ele teria marcado um encontro no local com um jovem chileno conhecido por meio de um aplicativo de relacionamento. Relatos indicam que houve uma discussão entre os dois antes de o professor deixar o imóvel.

A Direção de Busca de Pessoas da Polícia da Cidade localizou o corpo após cruzar dados hospitalares. Segundo fontes de segurança, o brasileiro sofreu uma descompensação psicotrópica.

Até o momento, amigos e familiares relatam que ainda não foram notificados oficialmente pelas autoridades sobre o óbito, enquanto o caso segue sob investigação na Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 17.