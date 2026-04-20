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Falha em brinquedo deixa ao menos 11 feridos em parque de diversões

Caso ocorreu em Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre

Redação
Por Redação

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Acidente em parque de diversões
Acidente em parque de diversões -

Ao menos 11 pessoas ficaram feridas na noite do último domingo, 19, após sofrerem um acidente em um dos brinquedos do Parque Las Vegas, em Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma estrutura chamada "torre" teria quebrado e provocado a queda de pessoas. O brinquedo iça passageiros até certa altura e depois faz com que haja uma queda livre.

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Até o momento, a causa do acidente é desconhecida. Entre os feridos, estão crianças e adolescentes. Segundo a prefeitura de Guaíba, não há ninguém em estado grave.

Parque descarta qualquer irregularidade legal

Em nota divulgada após o ocorrido, o Parque Las Vegas afirmou que está prestando toda a assistência necessária aos envolvidos e destacou que opera em conformidade com todas as normas de segurança e regulamentações vigentes.

Conforme o Executivo municipal, o parque de diversões tem alvará de funcionamento e está com a documentação em dia. O local vai passar por vistoria técnica nesta segunda-feira, 20.

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