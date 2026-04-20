Jerônimo lamenta acidente com 7 mortos na BA-148: "Sigo acompanhando"

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Jerônimo Rodrigues lamenta acidente no interior da Bahia - Foto: Flickr/GOVBA

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), lamentou nas redes sociais o acidente de trânsito que deixou sete mortos na BA-148, entre os municípios de Seabra e Boninal, na Chapada Diamantina.

A batida frontal entre dois carros aconteceu na noite deste domingo, 19, na localidade conhecida como Baixões. Além das vítimas fatais, três pessoas ficaram feridas.

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Em publicação no X (antigo Twitter), Jerônimo informou que equipes do Corpo de Bombeiros, do Departamento de Polícia Técnica e da Secretaria da Saúde foram mobilizadas para atender a ocorrência.

“Recebo com tristeza a notícia do grave acidente ocorrido na BA-148, entre Seabra e Boninal. (...) Manifesto minha solidariedade aos familiares e amigos e desejo pronta recuperação aos feridos”, escreveu.

Veja a publicação completa: