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ABRIL VERMELHO

Apóas marcha de 8 dias, MST se reúne com governo Jerônimo

Caminhada tem como objetivo avançar na definição de um calendário de execução

Anderson Ramos
Por

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Representantes do MST tiveram reunião com o governo.
Representantes do MST tiveram reunião com o governo. -

Após oito dias marcha, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) chegou a Salvador nesta quarta-feira, 15. O grupo saiu de Feira de Santana na última segunda-feira, 13, e fez o trajeto até a capital pela BR-324.

Os membros do Movimento terminaram a caminhada no Centro Administrativo da Bahia (CAB), onde se reuniram com o secretário de Relações Instituionais (Serin), Adolpho Loyola, a secretária de Desenvolvimento Rural da Bahia (SDR), Elisabete de Oliveira Costa Santos e outros representantes do governo Jerônimo Rodrigues (PT).

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"O objetivo é avançar na definição de um calendário de execução, com prazos concretos para garantir que as demandas das famílias Sem Terra saiam do papel e se tornem realidade. Seguimos em luta em diálogo com o governo e sociedade sobre a Reforma Agrária Popular", publicou o MST nas redes sociais.

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Abril Vermelho

A mobilização faz parte da jornada nacional de lutas do "Abril Vermelho". Além das demandas por terra, a marcha denuncia a impunidade pelos 30 anos do Massacre de Eldorado dos Carajás.

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