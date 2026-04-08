PT Bahia participa da Marcha Estadual pela Reforma Agrária

Evento é organização pelo MST - Foto: Divulgação

A militância do PT Bahia se uniu à Marcha Estadual pela Reforma Agrária na Bahia, em mobilização organizada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST . Com início nesta quarta-feira (08), a marcha parte de Feira de Santana, percorrendo mais de 120 quilômetros, até chegar em Salvador, no dia 17 de abril, reunindo famílias acampadas e assentadas de diversas regiões do estado.

Nesta edição, a mobilização rememora os 30 anos do Massacre de Eldorado do Carajás, um episódio dos mais violentos da história recente do Brasil e que permanece marcado pela impunidade, sob o lema: “Por Memória, Justiça e Reforma Agrária Popular”.

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O presidente do PT Bahia, Tássio Brito , comentou que a Reforma Agrária Popular, defendida pelo MST, não se limita apenas à distribuição de terras, mas abraça uma visão mais ampla de agricultura sustentável, que valoriza os recursos naturais, promove a produção de alimentos saudáveis ​​e busca relações sociais mais igualitárias e justas.

"O MST lidera a produção de arroz orgânico da América Latina há mais de dez anos; cultiva alimentos sem veneno baseados em agroecologia que são a base da alimentação básica brasileira. A marcha é uma atividade importantíssima para debater os desafios da luta pela terra, em memória aos lutadores e lutadores do campo brutalmente assassinados e aos que sofrem as diversas formas de violência causadas pelo latifúndio e pelo agronegócio", destacou Tássio.