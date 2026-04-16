Secretário de Jerônimo pode receber maior honraria da Alba

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Adolpho Loyola (à direita) é secretário de Relações Institucionais do governo Jerônimo Rodrigues - Foto: Wuiga Rubini/GOVBA

O secretário estadual de Relações Institucionais do governo Jerônimo Rodrigues (PT), Adolpho Loyola, pode receber a Comenda 2 de Julho, a maior honraria da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

O pedido consta em Projeto de Resolução publicado na edição desta quinta-feira, 16, do Diário Oficial da Alba. Caso aprovada pelos parlamentares, a Medalha referente à Comenda será entregue em Sessão Especial em data e horário ainda a serem determinados.

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Posição central

Na justificativa de apresentação do projeto, o deputado estadual Fabrício Falcão (PCdoB) ressaltou o fato de Loyola ocupar uma posição central no governo Jerônimo Rodrigues. Além disso, por ter acumulado passagens por funções-chave que o credenciaram como "importante personalidade no cenário político da Bahia".

"A ocupação do cargo por Adolpho Loyola na Secretaria de Relações Institucionais da Bahia (Serin) insere-o no centro do processo decisório do governo estadual, com atuação transversal nas políticas públicas e articulações institucionais. O posto exige habilidade política, conhecimento técnico e capacidade de articulação com diferentes setores do Executivo, do Legislativo e da sociedade civil", afirmou o comunista.

Quem é Adolpho Loyola?

Natural de Itanhém, Adolpho Henrique Almeida Loyola, entre as suas diversas atuações, foi diretor de acompanhamento e avaliação da Secretaria de Comunicação Eletrônica do Ministério das Comunicações. Em seguida, tornou-se assessor especial da Casa Civil da Presidência da República.

Na Bahia, assumiu a Coordenação Executiva da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS). Em 2018, já na Alba, atuou como assessor da Presidência.

Em 2022, compôs a equipe de transição após a eleição do governador Jerônimo Rodrigues. Um ano depois, foi convidado pelo gestor para assumir, em janeiro de 2023, a chefia de gabinete do petista. Em dezembro de 2024, assumiu a Secretaria de Relações Institucionais do Estado da Bahia.

Adolpho Loyola recebeu título de cidadão soteropolitano em setembro de 2025 | Foto: Wuiga Rubini/GOVBA

Cidadão soteropolitano

Em setembro do ano passado, Adolpho foi condecorado cidadão soteropolitano. À época, a honraria foi concedida após a proposta do vereador João Cláudio Bacelar (Podemos), que mencionou a trajetória pública do considerado braço direito do governador Jerônimo Rodrigues (PT), como justificativa para o prêmio.

"Sua atuação nos diversos cargos que ocupou tem sido marcada pela busca permanente por soluções integradas e pelo fortalecimento das políticas públicas voltadas ao bem-estar da população", afirmou o podenista.

Na ocasião, o titular da Serin falou sobre o orgulho de ter sido reconhecido com o novo título e receber uma nova identidade.

"Minha nova certidão de nascimento de cidadão soteropolitano. A oportunidade de nascer de novo e ter reconhecimento de nascer naquele. Por outro lado, um título como esse é uma forma de fazer um balanço.", disse.