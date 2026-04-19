Brasileiro desaparece após encontro marcado por app em Buenos Aires

Danilo Neves Pereira está desaparecido desde a última terça-feira, 7 - Foto: Reprodução | Instagram

Um brasileiro de 35 anos está desaparecido em Buenos Aires, na Argentina, desde a madrugada da última terça-feira, 14. Danilo Neves Pereira foi visto pela última vez após sair para um encontro marcado por aplicativo.

De acordo com pessoas próximas, o último contato de Danilo aconteceu às 3h57, quando ele avisou a um amigo que se encontraria com um homem identificado como “Ulysses”. Na mesma mensagem, o professor compartilhou o endereço do encontro: avenida de Mayo, 748, uma região central e bastante frequentada da capital argentina.

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O local indicado fica em uma área turística, em frente à Embaixada de Israel e próximo ao tradicional Café Tortoni, um dos pontos mais conhecidos de Buenos Aires. A região conta com monitoramento por câmeras de segurança, o que pode auxiliar nas investigações conduzidas pela Polícia da Cidade de Buenos Aires.

Amigos de Danilo, no entanto, desconfiam da identidade da pessoa com quem ele se encontraria. A hipótese é de que o nome “Ulysses” seja falso, o que aumenta a preocupação sobre as circunstâncias do desaparecimento. Eles cobram das autoridades o rastreamento do celular do brasileiro e a análise das imagens captadas pelas câmeras da região.

Procurado, o Ministério das Relações Exteriores informou que o Consulado do Brasil em Buenos Aires já presta assistência ao caso.

Mobilização nas redes sociais

O desaparecimento gerou uma ampla mobilização entre familiares, amigos e ex-colegas de Danilo no Brasil e no exterior. Nas redes sociais, eles compartilham informações e pedem ajuda para localizar o professor, na esperança de obter pistas que levem ao seu paradeiro.

Ao UOL, a ex-colega Marina Andrade destacou as qualidades pessoais e profissionais de Danilo. Em relato, ela o descreveu como um “professor querido, trabalhador e de alto astral”, ressaltando ainda o carinho demonstrado por alunos e amigos nas mensagens que circulam online.

Trajetória acadêmica e artística

Danilo Neves Pereira construiu uma carreira sólida na área de ensino de línguas. Professor de inglês há 17 anos, ele atuou por mais de uma década no Centro de Línguas da Universidade Federal de Goiás (UFG) e vive na Argentina há cerca de seis meses.

Com trajetória acadêmica destacada, é mestre pela UFG e atualmente cursa doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Também teve experiências internacionais, tendo lecionado português na universidade americana Emory e participado de programas de intercâmbio como o Fulbright.

Além da atuação acadêmica, Danilo também se dedica à arte e à literatura. Ele é criador da drag queen “Zelda, The Queen” e lançou, em agosto de 2025, sua primeira coletânea de contos, intitulada “Dividir-me-ei em três e outros contos”.

As buscas continuam, enquanto familiares e amigos aguardam por informações que possam esclarecer o desaparecimento.