Problema técnico faz avião rodar em círculos mais de 1h antes de pouso

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Mapa mostra trajetória do voo LA8180 - Foto: Divulgação/FlightAware

Um problema técnico fez um voo da Latam que saiu do Aeroporto Internacional de Guarulhos com destino a Nova York, nos Estados Unidos, ficar voando em círculos por mais de uma hora antes de retornar ao ponto de partida.

A aeronave, um Boeing 787-9 com capacidade para cerca de 300 passageiros, fazia o voo LA8180 e decolou às 23h29 de sábado, 18. Sem autorização imediata para pouso, o avião permaneceu sobrevoando a região do Vale do Paraíba, aguardando liberação da pista.

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No total, foram cerca de 1h15 no ar, sem se afastar mais de 100 km do aeroporto.

Durante esse período, a aeronave percorreu 672 km em trajetos circulares, voando a aproximadamente 4.000 metros de altitude, abaixo do padrão de cruzeiro, e com velocidade de até 650 km/h.

O que diz a Latam?

Em nota, a Latam informou que o pouso ocorreu com segurança e que os passageiros foram desembarcados normalmente.

A aeronave foi encaminhada para manutenção e os clientes foram reacomodados em outro voo, o LA9510, programado para a tarde deste domingo, 19.

A companhia não detalhou o problema técnico que levou ao retorno, mas afirmou que “a segurança é um valor inegociável” e que todas as operações seguem padrões rigorosos.