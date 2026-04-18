TRAGÉDIA
Piloto morre carbonizado após avião cair e pegar fogo em zona rural
Até o momento, a vítima não foi identificada
A queda de um avião monomotor resultou na morte do piloto na madrugada deste sábado, 18, em uma área rural de Altair, no interior de São Paulo.
Segundo a Polícia Militar, a vítima estava sozinha na aeronave e foi encontrada carbonizada. O acidente ocorreu por volta das 0h45, em uma fazenda próxima a uma usina canavieira.
Equipes foram acionadas após um funcionário relatar um clarão seguido de incêndio na região. Ao chegarem ao local, policiais encontraram o avião completamente destruído e em chamas.
De acordo com o boletim de ocorrência, a aeronave é um modelo Cessna U206E, de identificação PT-XRI. Até o momento, apenas a plaqueta foi localizada e o corpo ainda não pôde ser identificado.
A área foi isolada para perícia e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado para apurar as causas da queda.
