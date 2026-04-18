HOME > BRASIL
TRAGÉDIA

Piloto morre carbonizado após avião cair e pegar fogo em zona rural

Até o momento, a vítima não foi identificada

Ane Catarine
Avião cai, pega fogo e mata piloto

A queda de um avião monomotor resultou na morte do piloto na madrugada deste sábado, 18, em uma área rural de Altair, no interior de São Paulo.

Segundo a Polícia Militar, a vítima estava sozinha na aeronave e foi encontrada carbonizada. O acidente ocorreu por volta das 0h45, em uma fazenda próxima a uma usina canavieira.

Leia Também:

Avião gigante de R$ 250 milhões de Neymar vira atração em aeroporto
Avião estoura pneu em decolagem no Aeroporto de Salvador; veja vídeo
Silas Malafaia pede orações para comprar avião novo: “Preciso trocar"

Equipes foram acionadas após um funcionário relatar um clarão seguido de incêndio na região. Ao chegarem ao local, policiais encontraram o avião completamente destruído e em chamas.

De acordo com o boletim de ocorrência, a aeronave é um modelo Cessna U206E, de identificação PT-XRI. Até o momento, apenas a plaqueta foi localizada e o corpo ainda não pôde ser identificado.

A área foi isolada para perícia e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado para apurar as causas da queda.

Publicações Relacionadas

A tarde play
Avião cai, pega fogo e mata piloto
Play

“Polícia me seguindo”, MC Ryan comentou em vídeo sobre saldo do banco

Avião cai, pega fogo e mata piloto
Play

Tubarão ronda crianças em famosa praia brasileira; veja

Avião cai, pega fogo e mata piloto
Play

Luana Piovani chama Neymar Jr. de “aborto da natureza”; veja vídeo

Avião cai, pega fogo e mata piloto
Play

Helicóptero cai no mar em pouso forçado na Praia da Barra da Tijuca

x