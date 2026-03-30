FALA POLÊMICA
Silas Malafaia pede orações para comprar avião novo: “Preciso trocar"
Malafaia rebate acusação de que teria usado dinheiro da igreja para financiar gastos pessoais
Por Anderson Ramos
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O pastor Silas Malafaia vem sendo alvo de críticas nas redes sociais neste início de semana. Durante uma live nas suas plataformas, o líder religioso fez um apelo aos fiéis para ajudá-lo na compra de um novo avião, já que a sua aeronave atual está “velha” e precisa ser trocada.
Ele justificou o pedido afirmando que a aeronave atual, adquirida em 2009 pela Associação Vitória em Cristo, da qual é fundador, está defasada. O veículo, segundo informações divulgadas à época, teria sido negociado por R$ 12 milhões.
Na verdade, o avião que eu comprei, ele é bem velho. Ele é de 1985. Eu estou precisando trocar e estou orando a Deus para me abrir portas para tocar em pessoas porque eu preciso de um avião mais novo
A frase surge no contexto no qual Malafaia rebate a acusação de que teria usado dinheiro da igreja para financiar gastos pessoais.
“Eu precisava de uma ferramenta não para passear com a minha família, mas para trabalho. O engraçado é o seguinte: comprar um carro não é erro, mas comprar um avião é pecado, porque o dinheiro é maior. Que lógica ilógica é essa?”, disparou.
SILAS MALAFAIA! Respondendo a um pastor petista.— Silas Malafaia (@PastorMalafaia) March 25, 2026
A lapada que dou no pastor esquerdopata inescrupuloso. pic.twitter.com/ZtxMnITmqi
Julgamento no STF
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) deu início ao julgamento de uma denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o pastor Silas Malafaia por calúnia e injúria em declarações contra generais do Alto Comando do Exército.
O julgamento teve início no dia 6 de março. O relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, votou pela condenação do líder religioso. Os demais magistrados tinham até o dia 13 de março para depositarem os seus votos, porém um pedido de destaque de Cristiano Zanin, suspendeu a votação.
Com isso, o caso que estava em análise em sessão virtual da Primeira Turma, será analisado pelo plenário físico do colegiado. Ainda não há data para que o colegiado analise a denúncia contra Malafaia.
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