Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FALA POLÊMICA

Silas Malafaia pede orações para comprar avião novo: “Preciso trocar"

Malafaia rebate acusação de que teria usado dinheiro da igreja para financiar gastos pessoais

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

30/03/2026 - 16:28 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Pastor Silas Malafaia.
Pastor Silas Malafaia. -

O pastor Silas Malafaia vem sendo alvo de críticas nas redes sociais neste início de semana. Durante uma live nas suas plataformas, o líder religioso fez um apelo aos fiéis para ajudá-lo na compra de um novo avião, já que a sua aeronave atual está “velha” e precisa ser trocada.

Ele justificou o pedido afirmando que a aeronave atual, adquirida em 2009 pela Associação Vitória em Cristo, da qual é fundador, está defasada. O veículo, segundo informações divulgadas à época, teria sido negociado por R$ 12 milhões.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Na verdade, o avião que eu comprei, ele é bem velho. Ele é de 1985. Eu estou precisando trocar e estou orando a Deus para me abrir portas para tocar em pessoas porque eu preciso de um avião mais novo
Silas Malfaia

A frase surge no contexto no qual Malafaia rebate a acusação de que teria usado dinheiro da igreja para financiar gastos pessoais.

“Eu precisava de uma ferramenta não para passear com a minha família, mas para trabalho. O engraçado é o seguinte: comprar um carro não é erro, mas comprar um avião é pecado, porque o dinheiro é maior. Que lógica ilógica é essa?”, disparou.

Julgamento no STF

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) deu início ao julgamento de uma denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o pastor Silas Malafaia por calúnia e injúria em declarações contra generais do Alto Comando do Exército.

O julgamento teve início no dia 6 de março. O relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, votou pela condenação do líder religioso. Os demais magistrados tinham até o dia 13 de março para depositarem os seus votos, porém um pedido de destaque de Cristiano Zanin, suspendeu a votação.

Com isso, o caso que estava em análise em sessão virtual da Primeira Turma, será analisado pelo plenário físico do colegiado. Ainda não há data para que o colegiado analise a denúncia contra Malafaia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

avião Orações Silas Malafaia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Pastor Silas Malafaia.
Play

Eduardo Bolsonaro ignora restrição de Moraes e grava vídeo para o pai

Pastor Silas Malafaia.
Play

Em meio a impasse, Otto não descarta o PSD na chapa governista

Pastor Silas Malafaia.
Play

Dancinhas e pai na UTI: por que postura de Flávio Bolsonaro virou alvo de críticas

Pastor Silas Malafaia.
Play

Leo Prates se licencia do mandato na Câmara para focar na reeleição

x