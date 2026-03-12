Aeronave dos EUA cai no Iraque com militares a bordo; veja detalhes

Siga o A TARDE no Google

Aeronave da Força Aérea dos Estados Unidos - Foto: HENRY NICHOLLS | AFP

Uma aeronave de reabastecimento dos Estados Unidos caiu no Iraque nesta quinta-feira, 12, com militares norte-americanos a bordo. Segundo informações divulgadas pelo Comando Central dos EUA, dois aviões se envolveram no incidente aéreo, sendo que um deles conseguiu pousar em segurança.

Segundo o jornal CBS, dos Estados Unidos, seis militares estariam a bordo da aeronave que caiu, mas ainda não há detalhes sobre o estado de saúde deles

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Apesar de ter acontecido em meio à guerra contra o Irã, o Comando Central afirma que o incidente “não ocorreu por fogo amigo ou fogo inimigo”.

“O Comando Central dos EUA está ciente da perda de uma aeronave de reabastecimento KC-135 americana. O incidente ocorreu em espaço aéreo amigo durante a Operação Epic Fury, e as operações de resgate estão em andamento.", diz a nota.

O comunicado diz que mais informações serão disponibilizadas “conforme o desenvolvimento da situação”.

Estimativa de vítimas na Guerra

Desde o dia 28 de fevereiro, quando os conflitos contra o Irã ficaram mais acirrados, sete militares dos Estados Unidos morreram, enquanto outros 140 ficaram feridos, de acordo com o Pentágono.

Ao mesmo tempo, estimativas da Agência de Notícias de Ativistas de Direitos Humanos, sediada nos EUA, apontam que mais de 1.200 civis iranianos morreram no mesmo período.