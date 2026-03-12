Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INCIDENTE AÉREO

Aeronave dos EUA cai no Iraque com militares a bordo; veja detalhes

Ocorrência foi registrada em meio aos conflitos contra o Irã

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

12/03/2026 - 20:54 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Aeronave da Força Aérea dos Estados Unidos
Aeronave da Força Aérea dos Estados Unidos -

Uma aeronave de reabastecimento dos Estados Unidos caiu no Iraque nesta quinta-feira, 12, com militares norte-americanos a bordo. Segundo informações divulgadas pelo Comando Central dos EUA, dois aviões se envolveram no incidente aéreo, sendo que um deles conseguiu pousar em segurança.

Segundo o jornal CBS, dos Estados Unidos, seis militares estariam a bordo da aeronave que caiu, mas ainda não há detalhes sobre o estado de saúde deles

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Apesar de ter acontecido em meio à guerra contra o Irã, o Comando Central afirma que o incidente “não ocorreu por fogo amigo ou fogo inimigo”.

Leia Também:

Petróleo atinge valor exorbitante em meio à guerra do Oriente Médio
Iraque suspende exportação de petróleo após ataque de drone do Irã
Irã estabelece condições para fim da guerra contra os EUA e Israel; confira

“O Comando Central dos EUA está ciente da perda de uma aeronave de reabastecimento KC-135 americana. O incidente ocorreu em espaço aéreo amigo durante a Operação Epic Fury, e as operações de resgate estão em andamento.", diz a nota.

O comunicado diz que mais informações serão disponibilizadas “conforme o desenvolvimento da situação”.

Estimativa de vítimas na Guerra

Desde o dia 28 de fevereiro, quando os conflitos contra o Irã ficaram mais acirrados, sete militares dos Estados Unidos morreram, enquanto outros 140 ficaram feridos, de acordo com o Pentágono.

Ao mesmo tempo, estimativas da Agência de Notícias de Ativistas de Direitos Humanos, sediada nos EUA, apontam que mais de 1.200 civis iranianos morreram no mesmo período.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

estados unidos Guerra Irã

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Aeronave da Força Aérea dos Estados Unidos
Play

Baiano escapa, mas mísseis retêm brasileiros no Catar; Dubai é rota de esperança

Aeronave da Força Aérea dos Estados Unidos
Play

Por que soldados de Israel transformaram a Bahia em destino pós-guerra?

Aeronave da Força Aérea dos Estados Unidos
Play

Furto de bandeira expõe tensão entre Israel e Palestina em praia da Bahia

Aeronave da Força Aérea dos Estados Unidos
Play

El Mencho: o sucessor de El Chapo que comandava o cartel mais violento do México

x