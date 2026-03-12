Menu
CRISE NO GOLFO

Iraque suspende exportação de petróleo após ataque de drone do Irã

Uma pessoa morreu e outras 38 ficaram feridas após ofensiva

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

12/03/2026 - 7:36 h | Atualizada em 12/03/2026 - 8:58

Guerra dos EUA e Israel contra o Irã teve início em fevereiro
Guerra dos EUA e Israel contra o Irã teve início em fevereiro

O Iraque decidiu suspender totalmente as operações em seus terminais de petróleo após um ataque de um drone aquático do Irã a dois petroleiros iraquianos, no Golfo Pérsico, deixar uma pessoa morta e outras 38 feridas.

A empresa petrolífera iraquiana SOMO afirmou que o incidente "impacta negativamente a segurança e a economia do Iraque".

Apesar disso, segundo Farhan al-Fartousi, diretor-geral da Companhia de Portos iraquiana, os portos comerciais permanecem funcionais.

Ataques

Desde quarta-feira, foram registrados seis ataques a embarcações no Golfo Pérsico, à medida que o Estreito de Ormuz se torna um ponto crucial da guerra com o Irã.

Irã estabelece condições para fim da guerra contra os EUA e Israel; confira
Foto de menino acenando antes de morrer no Irã comove internet
Irã desiste da Copa do Mundo 2026 devido à guerra no Oriente Médio
Ataques com mísseis e ameaças: veja as novas ofensivas de Israel e Irã

Início do conflito

Os Estados Unidos e Israel estão em guerra com o Irã. O conflito teve início no dia 28 de fevereiro, quando um ataque coordenado entre os dois países matou o líder supremo do país, Ali Khamenei, em Teerã.

Diversas autoridades do alto escalão do regime iraniano também foram mortas. Além disso, os EUA alegam terem destruído dezenas de navios do país, assim como sistemas de defesa aérea, aviões e outros alvos militares.

Resposta do Irã

Em retaliação, o regime dos aiatolás fez ataques contra diversos países da região, como Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Catar, Bahrein, Kuwait, Jordânia, Iraque e Omã. As autoridades iranianas dizem que têm como alvo apenas interesses dos Estados Unidos e Israel nessas nações.

Mais de 1.200 civis morreram no Irã desde o início da guerra. A Casa Branca, por sua vez, registrou ao menos sete mortes de soldados americanos em relação direta aos ataques iranianos.

Tags:

estados unidos Guerra Irã Iraque Israel

Ver todas

x