Socorrista do SAMU descobre morte do próprio filho ao atender acidente

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Natan estava no carro que capotou - Foto: Reprodução

Na madrugada deste sábado, 18, um socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi surpreendido com a descoberta da morte do próprio filho, ao atender uma ocorrência de acidente grave, no km 290 da BR-376, na região de Mauá da Serra, no Paraná.

O profissional havia sido acionado para prestar socorro às vítimas, mas acabou sendo surpreendido pela identificação do filho entre os envolvidos no acidente.

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O jovem foi identificado como Natan Pereira da Silva, de 24 anos. Ele estava em um veículo que capotou após o motorista perder o controle da direção.

Segundo informações, o pai de Natan participou de todo o atendimento, seguindo os protocolos até a confirmação da morte ainda no local do acidente.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, outras quatro pessoas estavam no veículo e foram ejetadas com o impacto. Todas ficaram em estado grave.

Uma das vítimas chegou a ser atropelada por outros dois veículos após cair na pista, com risco de amputação de um dos membros inferiores.

A Polícia Civil do Paraná iniciou a perícia para apurar as circunstâncias do acidente. Até o momento, não há atualização sobre o estado de saúde dos sobreviventes.

O sepultamento de Natan estava previsto para acontecer na manhã desse domingo, 19, às 8h30, no Cemitério Municipal de Mauá da Serra.