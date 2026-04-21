Salvador odeia o trabalhador? Chuva em feriados vira tendência em 2026

Chuva na Orla da Barra, em Salvador - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Entre memes e queixas recorrentes, uma velha suspeita volta à tona entre os moradores de Salvador: basta chegar um feriado ou dia de folga para a chuva aparecer. Coincidência ou padrão? A capital baiana odeia o trabalhar?

Para quem vive em Salvador, o clima instável já faz parte da rotina. Ainda assim, muita gente percebe um possível “padrão” de chuva justamente nos dias de descanso. Em 2026, dos seis feriados já registrados, ao menos parte deles foi marcada por chuviscos ou pancadas de chuva mais intensas.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Mas afinal, Salvador “odeia” o proletariado ou tudo não passa de coincidência climática? Neste feriado chuvoso de Tiradentes, o portal A TARDE reuniu os dados dos feriados com registro de chuva na cidade. Confira!

Choveu nos feriados de Salvador?

1º de janeiro - Confraternização Universal

O primeiro dia do ano teve chuviscos leves e céu nublado ao longo do dia. Não houve tempestades, mas o tempo permaneceu instável, com temperaturas entre 25,5°C e 27,5°C e acumulado de 1,8 mm de chuva, segundo o Tempo10.

12 a 18 de fevereiro - Carnaval

Durante a principal festa do calendário baiano, o tempo foi marcado por instabilidade e chuvas fortes em alguns momentos nos circuitos. Na ocasião, o INMET emitiu alerta amarelo para chuvas intensas, com volumes entre 20 e 30 mm por hora.

3 de abril - Sexta-feira Santa (Paixão de Cristo)

O feriado teve registro de chuviscos isolados, mas o sol predominou ao longo do dia. A temperatura chegou a 28°C, conforme dados do Tempo10.

5 de abril - Páscoa

O dia foi de sol entre nuvens, com pancadas isoladas. As temperaturas variaram entre 25,8°C e 27,8°C, com acumulado de 9,2 mm de chuva, segundo o Tempo10.

21 de abril - Tiradentes

O feriado foi marcado por pancadas de chuva em diversas regiões da cidade. O INMET emitiu alerta amarelo, indicando volumes entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, abrangendo também outras áreas da Bahia.

Salvador em tempo de chuva | Foto: Xando Pereira | Ag. A TARDE

Coincidência ou padrão?

Apesar da percepção popular, a ocorrência de chuvas em feriados não indica, necessariamente, um padrão. Salvador tem um clima tropical úmido, com possibilidade de precipitações ao longo de todo o ano - especialmente entre abril e julho, período mais chuvoso.

No fim das contas, pode até parecer perseguição ao trabalhador, mas tudo indica que é apenas o clima fazendo o seu trabalho.