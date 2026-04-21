Salvador tem faturamento bilionário com turismo no primeiro semestre

Registro de turistas e baianos no Farol da Barra - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Salvador conquistou um faturamento bilionário no primeiro semestre de 2026. Em apenas três meses, a capital baiana recebeu mais de 2,6 milhões de visitantes, impulsionando o turismo e o comércio local.

Segundo informações contidas no Observatório de Turismo de Salvador, organizado pela Secretaria de Turismo de Salvador (Secult), Salvador acumulou R$ 5,81 bilhões em receita turística.

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Os números são mais baixos que os de 2025, quando a cidade registrou 0,2% a mais na receita e número de visitantes. Entretanto, o valor é maior que o de 2024, que registrou R$ 3,5 milhões em receita turística e recebeu 2.337,017 turistas.

Destino mais procurado

Os números são reflexo da alta procura dos turistas por Salvador durante o verão. No fim de 2025, a cidade aparece no pódio de uma lista de destinos mais procurados pelos brasileiros para curtir as festas de fim de ano, conquistando o segundo lugar.

A cidade voltou a mesma posição da lista durante a Semana Santana, perdendo apenas para o Rio de Janeiro, que recebeu o maior número de turistas ao longo do feriado prolongado.