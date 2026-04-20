Multinacional abre 200 vagas em Salvador com contratação imediata

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Os salários chegam a mais de R$ 2 mil - Foto: Divulgação

A multinacional Konecta abriu 200 novas vagas em Salvador, na Bahia. Com contratação imediata, as ofertas são para três setores diferentes, com salários que variam entre R$ 1.621,00 até R$ 2.821,45.

Com foco na experiência do cliente e serviços digitais, a empresa está contratando operador, instrutor e supervisor de teleatendimento. Além do salário, os funcionários receberão vale-transporte, vale-refeição, convênio médico e odontológico, seguro de vida, auxílio-creche, TotalPass e parceria com faculdades.

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Os candidatos interessados devem se inscrever de forma online, através do portal oficial de recrutamento da empresa: https://konecta.pandape.infojobs.com.br/, onde receberão o contato da empresa para as próximas etapas da seleção.

“Mais do que experiência, buscamos pessoas com vontade de trabalhar e de aprender. Acreditamos no potencial de desenvolvimento dos profissionais e investimos em capacitação para que cresçam junto com a empresa”, afirmou o O CEO da Konecta Brasil, Márcio Araújo.