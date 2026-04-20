FERIADO

Tiradentes: veja o que abre e fecha em Salvador e Região Metropolitana

Feriado, nesta terça-feira, 21, altera funcionamento de shoppings e mercados

Por Redação

Abre e Fecha do feriado de Tiradentes
Devido ao feriado de Tiradentes, nesta terça-feira, 21, shoppings e supermercados de Salvador e Região Metropolitana terão funcionamento especial, com lojas fechadas na maioria dos casos.

O portal A TARDE reuniu os horários dos principais centros comerciais.

Leia Também:

Feriadão de Tiradentes: veja como evitar trânsito em rodovias baianas
Tiradentes: Alba libera 4 dias de folga em meio a sessões vazias
Por que 21 de abril virou feriado nacional? Entenda o papel de Tiradentes
Vai viajar no feriado de Tiradentes? Ferry-Boat terá restrições para veículos

Confira:

Shoppings

Shopping Paralela

  • Lojas: fechadas
  • Praça de alimentação/fast food: 12h às 21h
  • Academia, farmácias, supermercado e salão de beleza: 13h às 21h
  • Cinema: conforme programação no site

Bela vista

  • Lojas, quiosques e âncoras: fechados
  • Praça de alimentação/fast food: 12h às 20h
  • SAC: fechado
  • Academia Alpha Fitness: 09h às 13h
  • Cinema: conforme programação no site

Shopping Center Lapa

  • Loja Americanas: 11h às 17h
  • Demais lojas e quiosques: fechados
  • Praça de Alimentação: 11h às 19h
  • Cinema: conforme programação no site

Salvador Shopping

  • lojas e quiosques: fechados
  • Alimentação, lazer e farmácias: das 12h às 21h
  • Rede Mix: 11h às 21h
  • Cinema: conforme programação no site

Salvador Norte Shopping

  • lojas e quiosques: fechados
  • Alimentação, lazer e farmácias: das 12h às 21h
  • Mix Mateus: 7h às 22h
  • Cinema: conforme programação no site

Boulevard Shopping - Camaçari

  • Lojas, quiosques, cafés, sorveterias e espaços infantis: 14h às 21h
  • Lojas âncoras: 13h às 21h
  • Praça de alimentação/fast food: 12h às 21h
  • Magic Games: 12h às 21h
  • Epic Arena: 6h às 21h
  • Academia Smart Fit: 8h às 17h
  • Cartórios, lotérica e clínicas médicas: fechados
  • Cinema: conforme programação no site

Outlet Premium Salvador

  • Lojas: 9h às 21h
  • Praça de alimentação: 9h às 21h

Parque Shopping Bahia

  • Lojas âncoras e praça de alimentação funcionam das 12h às 21h
  • Alameda Gourmet funciona das 12h às 22h
  • Demais lojas e quiosques funcionam das 13h às 21h

Mercados

Assaí Atacadista

  • Unidades de Salvador: 7h às 20h
  • Unidades de Lauro de Freitas: 7h às 20h
  • Unidades de Camaçari: 7h às 18h

Outros centros comerciais

  • Central de Abastecimento de Salvador (Ceasa):5h às 13h
  • Mercado do Ogunjá: 6h às 13h
  • Mercado de Paripe: 6h às 14h
  • Mercado da Sete Portas: 6h às 13h

Publicações Relacionadas

A tarde play
Abre e Fecha do feriado de Tiradentes
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Abre e Fecha do feriado de Tiradentes
Play

Ponte Salvador-Itaparica: quanto tempo levará a travessia de carro?

Abre e Fecha do feriado de Tiradentes
Play

Caso Itambé: motorista teria se desentendido com passageiros e deixado local do acidente

Abre e Fecha do feriado de Tiradentes
Play

Lula e Jerônimo vistoriam obras do VLT de Salvador e autorizam expansão do modal

x