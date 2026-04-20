FERIADO
Tiradentes: veja o que abre e fecha em Salvador e Região Metropolitana
Feriado, nesta terça-feira, 21, altera funcionamento de shoppings e mercados
Por Redação
Siga o A TARDE no Google
Abre e Fecha do feriado de Tiradentes -
Fechar
Devido ao feriado de Tiradentes, nesta terça-feira, 21, shoppings e supermercados de Salvador e Região Metropolitana terão funcionamento especial, com lojas fechadas na maioria dos casos.
O portal A TARDE reuniu os horários dos principais centros comerciais.
Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Confira:
Shoppings
Shopping Paralela
- Lojas: fechadas
- Praça de alimentação/fast food: 12h às 21h
- Academia, farmácias, supermercado e salão de beleza: 13h às 21h
- Cinema: conforme programação no site
Bela vista
- Lojas, quiosques e âncoras: fechados
- Praça de alimentação/fast food: 12h às 20h
- SAC: fechado
- Academia Alpha Fitness: 09h às 13h
- Cinema: conforme programação no site
Shopping Center Lapa
- Loja Americanas: 11h às 17h
- Demais lojas e quiosques: fechados
- Praça de Alimentação: 11h às 19h
- Cinema: conforme programação no site
Salvador Shopping
- lojas e quiosques: fechados
- Alimentação, lazer e farmácias: das 12h às 21h
- Rede Mix: 11h às 21h
- Cinema: conforme programação no site
Salvador Norte Shopping
- lojas e quiosques: fechados
- Alimentação, lazer e farmácias: das 12h às 21h
- Mix Mateus: 7h às 22h
- Cinema: conforme programação no site
Boulevard Shopping - Camaçari
- Lojas, quiosques, cafés, sorveterias e espaços infantis: 14h às 21h
- Lojas âncoras: 13h às 21h
- Praça de alimentação/fast food: 12h às 21h
- Magic Games: 12h às 21h
- Epic Arena: 6h às 21h
- Academia Smart Fit: 8h às 17h
- Cartórios, lotérica e clínicas médicas: fechados
- Cinema: conforme programação no site
Outlet Premium Salvador
- Lojas: 9h às 21h
- Praça de alimentação: 9h às 21h
Parque Shopping Bahia
- Lojas âncoras e praça de alimentação funcionam das 12h às 21h
- Alameda Gourmet funciona das 12h às 22h
- Demais lojas e quiosques funcionam das 13h às 21h
Mercados
Assaí Atacadista
- Unidades de Salvador: 7h às 20h
- Unidades de Lauro de Freitas: 7h às 20h
- Unidades de Camaçari: 7h às 18h
Outros centros comerciais
- Central de Abastecimento de Salvador (Ceasa):5h às 13h
- Mercado do Ogunjá: 6h às 13h
- Mercado de Paripe: 6h às 14h
- Mercado da Sete Portas: 6h às 13h
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes