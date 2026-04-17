Feriadão de Tiradentes: veja como evitar trânsito em rodovias baianas

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No total, 600 mil veículos devem trafegar pelas rodovias no feriadão - Foto: Divulgação

Aqueles que pretendem utilizar as rodovias baianas durante o feriadão de Tiradentes devem se preparar para evitar transtornos no trânsito. Isso porque, entre sexta, 17, e quarta-feira, 21, é esperado o fluxo de 600 mil veículos, de acordo com estimativa das concessionárias Bahia Norte e Litoral Norte, que administram a BA-093 e BA-099, respectivamente.

A procura pelos trechos é maior devido à possibilidade de aproveitar seis dias de folga para visitar familiares ou curtir destinos turísticos baianos e nos estados circunvizinhos.

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Como evitar transtornos?

Para garantir uma viagem mais tranquila, é necessário planejar o roteiro e se atentar aos melhores dias e horários de fluxo. Além disso, há alternativas que tendem a dinamizar o tempo, contribuindo para a redução de transtornos.

Destino Linha Verde/Estrada do Coco

Maior fluxo: sexta, 17, e terça, 21;

Melhores horários: até 6h e depois das 21h.

Quem tem como destino a Linha Verde/Estrada do Coco, situadas ao longo da BA-099, pode se programar para sair mais cedo de casa, principalmente na sexta-feira, 17, e terça-feira, 21, dias com previsão de fluxo mais intenso, com circulação de mais de 38 mil veículos e 34 mil veículos, respectivamente.

São esperados mais de 191 mil veículos na rodovia, durante o período. Os melhores horários para evitar tráfego intenso são sempre até 6h da manhã e a partir das 21h.

Via Parafuso e CIA-Aeroporto

Maior fluxo: sexta, 17, e quarta, 22;

Melhores horários: primeiros horários da manhã e depois das 19h.

As rodovias que compõem o Sistema BA-093, que conectam Salvador ao interior do estado, devem receber aproximadamente 453 mil veículos. O tráfego fica mais acentuado também na sexta-feira (17), com passagem de mais de 101 mil veículos, e na quarta-feira (22), marcando a volta do feriado, com cerca de 92 mil veículos.

Entre o período, as rodovias Via Parafuso e CIA-Aeroporto, por interligarem de forma ágil dos demais trechos, têm um tráfego mais acentuado ao longo dos dias: com fluxo de aproximadamente 274 mil veículos. Para uma passagem mais rápida são sugeridos os primeiros horários da manhã, e à noite, a partir das 19h.

Confira as previsões detalhadas:

BA-099 (Litoral Norte):

Sexta-feira, 17/04 - das 0h às 6h; e das 21h às 23h.

Sábado, 18/04: das 0h às 7h; e das 20h às 23h.

Domingo, 19/04: das 0h às 7h; 21h às 23h.

Segunda-feira, 20/04: das 0h às 6h; e das 20h às 23h.

Terça-feira, 21/04 (Feriado): das 0h às 6h; e das 21h às 23h.

Quarta-feira, 22/04: das 0h às 5h; e das 20h às 23h.

Sistema BA-093 (Bahia Norte):

Sexta-feira, 17/04: das 0h às 6h; das 10h às 14h ; e das 19h às 23h.

Sábado, 18/04: das 0h às 8h; e das 14h às 23h.

Domingo, 19/04: das 0h às 9h; e das 14h às 23h.

Segunda-feira, 20/04: das 0h às 6h; das 10h às 15h; e das 19h às 23h.

Terça-feira, 21/04 (Feriado): das 0h às 10h; das 20h às 23h.

Quarta-feira, 22/04: das 0h às 5h; das 10h às 15h; e das 19h às 23h.

Agilidade no trânsito

PedágioPay

No intuito de garantir mais agilidade durante o período, as concessionárias Bahia Norte e Litoral Norte ganham um reforço tecnológico para agilizar a viagem no feriado de Tiradentes com o PedágioPay.

A solução digital elimina a necessidade de dinheiro em espécie ou cartões físicos nas cabines, permitindo que o condutor efetue o pagamento diretamente via aplicativo ou pelo portal www.pedagiopay.com.

O serviço oferece cadastro gratuito e sem taxas e mensalidades, com o diferencial de gerenciar múltiplos veículos em uma única conta.

TAGs

Para quem busca ainda mais conveniência, permanecem disponíveis as opções de TAGs para pistas automáticas e o pagamento por aproximação (crédito e débito) nas cabines manuais.

Segurança no trânsito

Antes de iniciar o trajeto, é indispensável realizar a revisão preventiva do veículo e assegurar o cumprimento das normas de trânsito:

Nunca dirigir sob o efeito de álcoo;

Manter o celular guardado enquanto o carro estiver em movimento;

Respeitar rigorosamente a sinalização e os limites de velocidade da via.

As rodovias sob a gestão da Bahia Norte e Litoral Norte contam com equipes treinadas para atendimento médico-hospitalar, 24h por dia e todos os dias da semana e serviços gratuitos como guinchos e carro-pipa, que podem ser acionados a qualquer momento pelos contatos 0800 600 0093 (Bahia Norte) ou 0800 071 3233 (Litoral Norte, até o km 54 – no acesso da Praia do Forte).