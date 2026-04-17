Ex-prefeito de Ilhéus, Marão deve devolver R$ 1,5 milhão após decisão do TCU

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Ex-prefeito de Ilhéus, Marão, foi condenado pelo TCU - Foto: Reproduçãp/Instagram @maraoilheus

O ex-prefeito de Ilhéus (sul da Bahia) e pré-candidato a deputado estadual, Mário Alexandre, mais conhecido como Marão (Avante), foi condenado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) a devolver o valor de R$ 1.589.000, com acréscimo de juros e correção monetária.

Ele teve rejeitadas as contas da gestão relacionadas ao uso de recursos federais destinados a Ilhéus para ações emergenciais após as chuvas de abril de 2023. Naquele período, alagamentos deixaram mais de 400 pessoas desalojadas e desabrigadas.

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Segundo o TCU, os recursos foram transferidos pelo governo federal para assistência às pessoas afetadas pelo desastre.

Ex-prefeito de Ilhéus, Marão (PSD), no gabinete enquanto estava na prefeitura | Foto: Reprodução | Redes Sociais | Instagram

O Tribunal apontou falhas na prestação de contas e determinou a devolução do montante após o gestor ilheense não comprovar a correta aplicação dos valores repassados. O ex-prefeito não apresentou defesa ao TCU e foi condenado à revelia.

Multa e prazo

Além disso, a Corte também aplicou multa de R$ 190 mil, autorizando a cobrança judicial das dívidas caso não haja pagamento no prazo de 15 dias.

Na mesma decisão, o Tribunal determinou ao Banco do Brasil o recolhimento de eventual saldo existente em conta específica da Prefeitura de Ilhéus vinculada à transferência dos recursos.

A decisão também será comunicada à Procuradoria da República no Estado da Bahia e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

Quem é Marão?

Mário Alexandre é um médico ortopedista e ex-prefeito de Ilhéus, alvo de investigações da Polícia Federal (PF) pelos seguintes casos:

suposta corrupção;

lavagem de dinheiro;

e fraude em licitações.

Ele é suspeito de liderar um esquema que teria desviado recursos da saúde e educação, com contratos superiores a R$ 45 milhões.

Em 2026, ele vai concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Ele vai tentar manter o espaço atualmente ocupado pela esposa, a deputada Soane Galvão (Avante), que vai abrir mão da reeleição em favor do marido.