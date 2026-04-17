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ILHÉUS

Ex-prefeito de Ilhéus, Marão deve devolver R$ 1,5 milhão após decisão do TCU

Ex-prefeito de Ilhéus não teria comprovado correta aplicação dos valores repassados pelo governo federal

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em

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Ex-prefeito de Ilhéus, Marão, foi condenado pelo TCU
Ex-prefeito de Ilhéus, Marão, foi condenado pelo TCU -

O ex-prefeito de Ilhéus (sul da Bahia) e pré-candidato a deputado estadual, Mário Alexandre, mais conhecido como Marão (Avante), foi condenado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) a devolver o valor de R$ 1.589.000, com acréscimo de juros e correção monetária.

Ele teve rejeitadas as contas da gestão relacionadas ao uso de recursos federais destinados a Ilhéus para ações emergenciais após as chuvas de abril de 2023. Naquele período, alagamentos deixaram mais de 400 pessoas desalojadas e desabrigadas.

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Segundo o TCU, os recursos foram transferidos pelo governo federal para assistência às pessoas afetadas pelo desastre.

Ex-prefeito de Ilhéus, Marão (PSD), no gabinete enquanto estava na prefeitura
Ex-prefeito de Ilhéus, Marão (PSD), no gabinete enquanto estava na prefeitura | Foto: Reprodução | Redes Sociais | Instagram

O Tribunal apontou falhas na prestação de contas e determinou a devolução do montante após o gestor ilheense não comprovar a correta aplicação dos valores repassados. O ex-prefeito não apresentou defesa ao TCU e foi condenado à revelia.

Multa e prazo

Além disso, a Corte também aplicou multa de R$ 190 mil, autorizando a cobrança judicial das dívidas caso não haja pagamento no prazo de 15 dias.

Na mesma decisão, o Tribunal determinou ao Banco do Brasil o recolhimento de eventual saldo existente em conta específica da Prefeitura de Ilhéus vinculada à transferência dos recursos.

A decisão também será comunicada à Procuradoria da República no Estado da Bahia e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

Quem é Marão?

Mário Alexandre é um médico ortopedista e ex-prefeito de Ilhéus, alvo de investigações da Polícia Federal (PF) pelos seguintes casos:

  • suposta corrupção;
  • lavagem de dinheiro;
  • e fraude em licitações.

Ele é suspeito de liderar um esquema que teria desviado recursos da saúde e educação, com contratos superiores a R$ 45 milhões.

Em 2026, ele vai concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Ele vai tentar manter o espaço atualmente ocupado pela esposa, a deputada Soane Galvão (Avante), que vai abrir mão da reeleição em favor do marido.

Deputada Soane Galvão ao lado do seu marido Mário Alexandre
Deputada Soane Galvão ao lado do seu marido Mário Alexandre | Foto: Reprodução

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