Isolado após derrota, Marão troca PSD pelo Avante

Marão foi prefeito de Ilhéus entre 2017 e 2024 - Foto: Divulgação

Alvo de críticas em seu segundo mandato, o ex-prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, conhecido como Marão, deixou o PSD e se filiou ao Avante, sigla presidida por Ronaldo Carletto. A mudança foi confirmada pelo deputado federal Neto Carletto.

Segundo o parlamentar, Marão avalia uma candidatura a deputado federal ou estadual no próximo ano. Para o ex-prefeito tentar uma cadeira na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), a ex-primeira-dama de Ilhéus, Soane Galvão (PSB), teria que desistir da reeleição na Casa.

"Marão já se filiou ao Avante e está definindo se será candidato a deputado federal ou estadual”, afirmou Neto Carletto, em entrevista ao programa Frequência Política.

Derrota em Ilhéus

Prefeito de Ilhéus entre 2017 e 2024, Marão não conseguiu manter seu grupo político no comando do município. Seu escolhido para a sucessão, Bento Lima (PSD), não obteve apoio de grande parte dos partidos da base, e terminou a disputa na terceira colocação, com 15.646 votos, atrás de Valderico Júnior (União Brasil) e Adélia Pinheiro (PT).