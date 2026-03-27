Preço inflado na merenda? Vereador expõe contrato de R$ 15 milhões em Ilhéus

Merenda escolar - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

A Prefeitura de Ilhéus, comandada pelo prefeito Valderico Júnior (União Brasil), voltou ao centro de uma nova polêmica.

Desta vez, o vereador Vinícius Alcântara (União Brasil) divulgou um vídeo nas redes sociais em que aponta possíveis irregularidades no uso de recursos da merenda escolar.

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Na publicação, o parlamentar expõe um contrato de mais de R$ 15 milhões firmado pela gestão municipal com a empresa R. Silva Santiago LTDA, sediada em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo o vereador, o contrato foi firmado sem licitação nos anos de 2025 e 2026 e há indícios de que a prefeitura pagou valores acima do mercado na compra de alimentos para a merenda escolar.

“Existe algo mais monstruoso do que a Prefeitura de Ilhéus roubar o dinheiro da merenda escolar? Um macarrão custa R$ 2,99 no supermercado, mas a gestão pagou R$ 11,55. O governo contrata por quilo, mas a empresa altera a nota e troca o quilo por unidade, com assinatura do fiscal”, disparou o vereador.

Veja a publicação:

De acordo com dados do Portal da Transparência, a R. Silva Santiago LTDA recebeu mais de R$ 10 milhões em 2024, último ano da administração anterior.

“Erro formal”

A Prefeitura de Ilhéus disse, por meio de nota enviada ao Portal A TARDE, que houve um “erro formal" na emissão da nota fiscal referente à entrega de itens da merenda escolar na gestão de Valderico Júnior .

“No campo onde deveria constar o preço por quilo, foi discriminado como valor unitário. É importante destacar que o valor global da nota fiscal e a quantidade total de produtos entregues permanecem integralmente corretos”, diz o texto.

Confira abaixo a nota na íntegra:

"A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEDUC), vem a público prestar os devidos esclarecimentos acerca de um erro formal ocorrido na nota fiscal referente à entrega de itens da merenda escolar, bem como sobre as medidas imediatamente adotadas para garantir a lisura, transparência e a correta aplicação dos recursos públicos.

No campo onde deveria constar o preço por quilo, foi discriminado como valor unitário. É importante destacar que o valor global da nota fiscal e a quantidade total de produtos entregues permanecem integralmente corretos, não havendo qualquer prejuízo aos cofres públicos ou à execução do programa de merenda escolar.

Diante disso, a Secretaria de Educação instaurou imediatamente um processo administrativo para tratar da retificação da referida discriminação. Cumpre ressaltar que, antes mesmo de qualquer manifestação externa, o procedimento corretivo já havia sido iniciado.

A Prefeitura de Ilhéus reafirma seu compromisso inegociável com a responsabilidade, a transparência e a eficiência na gestão pública, assim como segue à disposição dos órgãos de controle, da imprensa e da sociedade para quaisquer esclarecimentos adicionais. Por fim, o município reforça que tal conduta rigorosa e preventiva reflete o padrão de seriedade que orienta todas as ações da administração municipal".