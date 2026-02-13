Menu
IMPACTO

Prefeito sanciona lei que dobra verba de gabinete na Câmara de Ilhéus

Novo teto para assessores pode chegar a R$ 34,6 mil mensais

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

13/02/2026 - 1:57 h | Atualizada em 13/02/2026 - 2:12

Além do reajuste financeiro, lei ampliou limite de pessoal
Além do reajuste financeiro, lei ampliou limite de pessoal -

O prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior (UB) sancionou a lei, aprovada pela Câmara Municipal, que autoriza o Legislativo a ampliar significativamente os gastos com cargos de confiança.

A nova legislação, publicada no Diário Oficial do Município, permite que cada gabinete parlamentar dobre o investimento mensal com assessoria e aumente em 50% o número de funcionários contratados.

Pelas normas que vigiam anteriormente, cada um dos 21 vereadores dispunha de R$ 17.300 mensais para custear a equipe — valor equivalente ao próprio subsídio bruto do parlamentar.

Leia Também:

Zona Azul é suspensa em Coité após comissão ignorar parecer técnico
Troca de unidade de medida viabilizou desvio de verbas em Itagibá
Contrato de internet da Prefeitura de São Felipe entra na mira do TCM

Com a sanção da nova norma, o teto de despesas passa a ser flexível, variando entre 150% e 200% da remuneração do vereador. Na prática, o limite saltou para R$ 25.950 ou R$ 34.600, a depender da composição do gabinete.

Impacto orçamentário

Além do reajuste financeiro, a lei ampliou o limite de pessoal: agora, cada parlamentar pode nomear até 15 assessores, cinco a mais do que o permitido anteriormente.

No cenário de ocupação máxima (200% do teto), o impacto financeiro para os cofres públicos é expressivo.

- Mensal: O gasto total com os 21 gabinetes pode atingir R$ 726,6 mil.

- Anual: A projeção de despesa chega a R$ 8,7 milhões.

A estrutura do Legislativo ilheense vai poder abrigar até 315 pessoas em cargos de livre nomeação.

A nova regra já está em vigor e deve balizar a organização administrativa da Casa para a atual legislatura.

assessoria parlamentar Câmara Municipal cargos de confiança Gastos públicos impacto orçamentário Valderico Junior

