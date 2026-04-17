BAHIA
Passageiros poderão transferir passagens de ônibus na Bahia
Transferência será permitida apenas para bilhetes dentro do prazo de validade
Passageiros do transporte intermunicipal na Bahia agora poderão transferir seus bilhetes de viagem para outra pessoa. A medida foi aprovada pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) e altera regras anteriores sobre o uso das passagens.
De acordo com o órgão, a transferência será permitida apenas para bilhetes dentro do prazo de validade. O procedimento deve ser feito com a presença do passageiro titular ou mediante apresentação de documento de identidade original, além do bilhete original.
Outro ponto importante é o prazo: a solicitação precisa ser realizada com até três horas de antecedência em relação ao horário da viagem. Caso as regras não sejam cumpridas, será cobrada uma taxa equivalente a 20% do valor da passagem.
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Quando a norma passa a valer?
De acordo com a Agerba, a nova norma passa a valer a partir da publicação oficial e atualiza a Resolução nº 36/2019, no diário do estado.
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