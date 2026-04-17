Passageiros poderão transferir passagens de ônibus na Bahia

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Solcitação precisa ser feita com antecedência - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Passageiros do transporte intermunicipal na Bahia agora poderão transferir seus bilhetes de viagem para outra pessoa. A medida foi aprovada pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) e altera regras anteriores sobre o uso das passagens.

De acordo com o órgão, a transferência será permitida apenas para bilhetes dentro do prazo de validade. O procedimento deve ser feito com a presença do passageiro titular ou mediante apresentação de documento de identidade original, além do bilhete original.

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Outro ponto importante é o prazo: a solicitação precisa ser realizada com até três horas de antecedência em relação ao horário da viagem. Caso as regras não sejam cumpridas, será cobrada uma taxa equivalente a 20% do valor da passagem.

Quando a norma passa a valer?

De acordo com a Agerba, a nova norma passa a valer a partir da publicação oficial e atualiza a Resolução nº 36/2019, no diário do estado.