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SORTUDO

Aposta da Bahia fatura quase R$ 130 mil na Mega-Sena

Resultado foi revelado na noite de quinta-feira, 16

Edvaldo Sales
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Resultado foi revelado na noite de quinta-feira, 16
Resultado foi revelado na noite de quinta-feira, 16 -

Uma aposta realizada na Bahia acertou cinco dezenas no concurso 2997 da Mega-Sena e faturou R$ 127.795,75. O resultado foi revelado na noite de quinta-feira, 16.

O bilhete premiado é um bolão de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, com 25 cotas. Mais três apostas baianas também acertaram a quina e receberam R$ 63.897,88 cada.

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Em Caldeirão Grande, no interior da Bahia, o jogo foi feito presencialmente na lotérica Caldeirão da Sorte. Já em Salvador e Serrinha, as apostas foram realizadas por canais eletrônicos. Todas foram apostas simples, com seis dezenas.

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No total, 33 apostas acertaram cinco números em todo o país. Já a quadra registrou 2.920 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 1.190,33.

Ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou. Os números sorteados foram: 14, 20, 32, 37, 39 e 42.

Previsto para sábado, 18, o próximo concurso tem prêmio estimado em R$ 60 milhões. A arrecadação total do concurso foi de R$ 52,9 milhões.

Outros vencedores

O concurso 2993 da Mega-Sena, sorteado no dia 7 de abril, terminou sem acertadores das seis dezenas. Apesar de ninguém ter faturado os R$ 15 milhões, 30 apostas foram contempladas na quina, entre elas, uma realizada em Salvador.

O sortudo ganhou R$ 46.749,60, em um jogo feito pelo Internet Banking da Caixa Econômica, com um bilhete simples.

Na Bahia, outra aposta faturou a mesma quantia, no município de Coribe, região oeste do estado, em um bolão feito na Casa Lotérica Tonha.

Os números sorteados foram 03, 15, 31, 42, 43 e 51.

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