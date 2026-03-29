Apostas da Bahia faturam R$ 193 mil na Mega-Sena

Siga o A TARDE no Google

Apostas na Bahia acertam na Mega-Sena e ganham R$ 193 mi - Foto: Rafa Neddermeyer | Agência Brasil

Três apostas registradas na Bahia faturaram juntas R$ 193 mil no concurso 2.990 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado, 29.

Os jogos premiados foram feitos nas cidades de Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas, na Região Metropolitana.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Maior prêmio saiu para Lauro de Freitas

O maior valor foi registrado em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A aposta, com apenas uma cota, acertou cinco das seis dezenas e garantiu R$ 96.528,54.

As outras duas apostas, feitas em Salvador e Feira de Santana, também acertaram cinco números e levaram R$ 48.264,27 cada.

Prêmio principal saiu para o Espírito Santo

Apesar dos ganhadores na Bahia, o prêmio principal teve apenas um vencedor, da cidade de Marataízes.

O apostador acertou as seis dezenas sorteadas:

06 - 14 - 18 - 29 - 30 - 44

Ganhando sozinho o prêmio de R$ 37,9 milhões.

Sorteio foi realizado em São Paulo

O concurso foi realizado em São Paulo e movimentou apostadores em todo o país.

A Mega-Sena continua sendo a principal loteria do Brasil, com prêmios milionários e sorteios regulares ao longo da semana.