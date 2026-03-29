BAHIA
Apostas da Bahia faturam R$ 193 mil na Mega-Sena
Jogos de Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas acertaram cinco dezenas
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Três apostas registradas na Bahia faturaram juntas R$ 193 mil no concurso 2.990 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado, 29.
Os jogos premiados foram feitos nas cidades de Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas, na Região Metropolitana.
Maior prêmio saiu para Lauro de Freitas
O maior valor foi registrado em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A aposta, com apenas uma cota, acertou cinco das seis dezenas e garantiu R$ 96.528,54.
As outras duas apostas, feitas em Salvador e Feira de Santana, também acertaram cinco números e levaram R$ 48.264,27 cada.
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Prêmio principal saiu para o Espírito Santo
Apesar dos ganhadores na Bahia, o prêmio principal teve apenas um vencedor, da cidade de Marataízes.
O apostador acertou as seis dezenas sorteadas:
- 06 - 14 - 18 - 29 - 30 - 44
- Ganhando sozinho o prêmio de R$ 37,9 milhões.
Sorteio foi realizado em São Paulo
O concurso foi realizado em São Paulo e movimentou apostadores em todo o país.
A Mega-Sena continua sendo a principal loteria do Brasil, com prêmios milionários e sorteios regulares ao longo da semana.
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