Apostas de Salvador e interior da Bahia faturam bolada na Mega-Sena

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Duas apostas baianas fizeram cinco acertos na Mega-Sena - Foto: Agência Brasil

O concurso 2993 da Mega-Sena, sorteado na noite desta terça-feira, 7, terminou sem acertadores das seis dezenas. Apesar de ninguém ter faturado os R$ 15 milhões, 30 apostas foram contempladas na quina, entre elas, uma realizada em Salvador.

O sortudo ganhou R$ 46.749,60, em um jogo feito pelo Internet Banking da Caixa Econômica, com um bilhete simples.

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Na Bahia, outra aposta faturou a mesma quantia, no município de Coribe, região oeste do estado, em um bolão feito na Casa Lotérica Tonha.

Os números sorteados foram 03, 15, 31, 42, 43 e 51.

Próximo concurso

O prêmio acumulou para o próximo sorteio, no valor de R$ 20 milhões, com resultado previsto para quinta-feira, 9.

Os interessados podem jogar no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, até 20h. O jogo simples, com seis números, custa R$ 6.