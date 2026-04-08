SORTE
Apostas de Salvador e interior da Bahia faturam bolada na Mega-Sena
Próximo sorteio acontece nesta quinta-feira, 9, com prêmio estimado em R$ 20 milhões
Por Luiza Nascimento
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O concurso 2993 da Mega-Sena, sorteado na noite desta terça-feira, 7, terminou sem acertadores das seis dezenas. Apesar de ninguém ter faturado os R$ 15 milhões, 30 apostas foram contempladas na quina, entre elas, uma realizada em Salvador.
O sortudo ganhou R$ 46.749,60, em um jogo feito pelo Internet Banking da Caixa Econômica, com um bilhete simples.
Na Bahia, outra aposta faturou a mesma quantia, no município de Coribe, região oeste do estado, em um bolão feito na Casa Lotérica Tonha.
Os números sorteados foram 03, 15, 31, 42, 43 e 51.
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Próximo concurso
O prêmio acumulou para o próximo sorteio, no valor de R$ 20 milhões, com resultado previsto para quinta-feira, 9.
Os interessados podem jogar no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, até 20h. O jogo simples, com seis números, custa R$ 6.
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