Augusto Vasconcelos discute rumos do emprego e esporte na Bahia

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Augusto Vasconcelos, secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte - Foto: Divo Araújo

O cenário econômico baiano, as políticas de fomento ao esporte e as estratégias para geração de renda no estado são os temas centrais da edição do A TARDE Cast desta quarta-feira, 8 de abril de 2026.

O convidado do dia é o secretário estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Augusto Vasconcelos.

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A entrevista, conduzida pelos jornalistas do grupo A TARDE, promete detalhar os planos do Governo do Estado para o fortalecimento do mercado de trabalho formal e o apoio aos atletas baianos em um ano estratégico para o setor.

Destaque

Durante a conversa, o secretário deve abordar pontos cruciais para a gestão pública e o cotidiano da população baiana:

- planos para a modernização das unidades de atendimento do SineBahia e a intermediação de mão de obra em setores em crescimento, como a economia verde e a tecnologia.

- balanço de programas de incentivo ao esporte, como o FazAtleta e o Bolsa Esporte, além do cronograma de reformas em equipamentos esportivos no interior e na capital.

- estratégias para fortalecer cooperativas e pequenos produtores, visando a distribuição de renda de forma equitativa.

- iniciativas de fiscalização e conscientização sobre o trabalho digno.

Perfil

Advogado e professor universitário, Augusto Vasconcelos possui uma trajetória marcada pela atuação nos movimentos sociais e na defesa dos direitos dos trabalhadores.

À frente da Setre, ele tem buscado articular parcerias entre o setor público e a iniciativa privada para potencializar as vocações regionais da Bahia.

Onde assistir

O episódio com o secretário Augusto Vasconcelos vai ser transmitido a partir desta quarta-feira e pode ser acessado em múltiplas plataformas:

YouTube: no canal oficial do portal A TARDE, versão em vídeo.